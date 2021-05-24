Частина армії Азербайджану залишила Вірменію

Підрозділи збройних сил республіки повністю контролюють положення, зазначили в Міноборони Вірменії.



Частина особового складу армії Азербайджану, яка увійшла на територію Вірменії, повернулася на вихідні позиції, заявили в вірменському міністерстві оборони 23 травня.



Відомство назвало повідомлення про одну тисячу азербайджанських військовослужбовців у районі Чорного озера в Сюнікській області на кордоні між двома країнами, що не відповідає дійсності.



“Ситуація після провокацій, здійснених Збройними силами Азербайджану на вірмено-азербайджанському кордоні, відносно стабільна, станом на полудень 23 травня інцидентів не зафіксовано”, – сказано в повідомленні.



Підрозділи збройних сил республіки повністю контролюють положення, зазначили в Міноборони Вірменії.



Нагадаємо, що відносини між Вірменією та Азербайджаном знову загострилися в травні, після того як Єреван заявив про вторгнення на територію Вірменії частини азербайджанських військових на підставі “уточнення кордону”. Про це докладно в матеріалі Новий конфлікт.



Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet