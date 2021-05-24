Частина армії Азербайджану залишила Вірменію

28 minuti ago Allegria Manna

Фото: mil.am

Азербайджанські сили залишають спірні території в Вірменії

Підрозділи збройних сил республіки повністю контролюють положення, зазначили в Міноборони Вірменії.

&#13
Частина особового складу армії Азербайджану, яка увійшла на територію Вірменії, повернулася на вихідні позиції, заявили в вірменському міністерстві оборони 23 травня.

&#13
Відомство назвало повідомлення про одну тисячу азербайджанських військовослужбовців у районі Чорного озера в Сюнікській області на кордоні між двома країнами, що не відповідає дійсності.

&#13
“Ситуація після провокацій, здійснених Збройними силами Азербайджану на вірмено-азербайджанському кордоні, відносно стабільна, станом на полудень 23 травня інцидентів не зафіксовано”, – сказано в повідомленні.

&#13
Підрозділи збройних сил республіки повністю контролюють положення, зазначили в Міноборони Вірменії.

&#13
Нагадаємо, що відносини між Вірменією та Азербайджаном знову загострилися в травні, після того як Єреван заявив про вторгнення на територію Вірменії частини азербайджанських військових на підставі “уточнення кордону”. Про це докладно в матеріалі Новий конфлікт.

&#13
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

READ  สตรี - อะแมนดา กอร์แมน กวีน้อยในพิธีสาบานตน ‘โจไบเดน’ผู้นำสหรัฐ

More Stories

Vođa škaljarskog klana traži hitnu istragu nakon hapšenja NAORUŽANOG KAVČANINA u Kotoru

8 ore ago Allegria Manna

Владельцы застрявшего в Суэцком канале сухогруза требуют компенсацию

16 ore ago Allegria Manna

Военни: Надига се гражданска война във Франция (Инфографика)

1 giorno ago Allegria Manna

Phiến quân Myanmar tấn công thị trấn khai thác ngọc

2 giorni ago Allegria Manna

Blíži sa obdobie dovoleniek: Očkovanie Sputnikom V môže Slovákom narobiť poriadne problémy

2 giorni ago Allegria Manna

Argentina decreta lockdown por nove dias em diversas regiões após agravamento de pandemia

3 giorni ago Allegria Manna

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

You may have missed

WhatsApp: OTP senza problemi …

20 minuti ago Angioletto Bellucci

Частина армії Азербайджану залишила Вірменію

28 minuti ago Allegria Manna

Come seguire in diretta TV la 104esima edizione?

3 ore ago Fillipo Toscani

“Ho ancora difficoltà a rendermene conto.”

5 ore ago Narciso Trentini

L’Italia inizia i preparativi

6 ore ago Silvia Marcello