“Фірма”: хто і як керує королівською родиною Британії

1 ora ago Allegria Manna
  • Ольга Івшина
  • ВВС

Автор фото, Getty Images

“Ми не родина, ми – фірма”, – каже у фільмі “Король говорить” Колін Ферт, який зіграв батька Єлизавети II Георга VI. Кажуть, що цей термін також використовує чоловік королеви принц Філіп.

“Фірма” грає активну роль в увічненні брехні про нас “, – сказала в уже знаменитому на весь світ інтерв’ю герцогиня Сассекська Меган Маркл. 26 років тому в не менше скандальному інтерв’ю принцеса Діана, на той момент дружина спадкоємця британського престолу, використовувала евфемізм “істеблішмент”.

Що стоїть за цими поняттями і чому обидві жінки не змогли спрацюватися з “фірмою”?

Королівська “фірма” та її складові

З усіх королівських сімей Європи британська є найбільш численною: у Єлизавети II та принца Філіпа четверо дітей, у кожного з яких по двоє своїх – і у тих, своєю чергою, теж є діти (наприклад, троє у принца Вільяма). Більшість прямих нащадків королеви, а також їхні подружжя, носять титул HRH – його/її королівська високість.

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