Фільм Навального про палац Путіна увірвався в тренди YouTube

1 ora ago Allegria Manna

Новий фільм Навального підкорює YouTube.

Навальний випустив розслідування про палац Путіна / фото ФБК

Фільм-розслідування російського опозиціонера Олексія Навального і Фонду боротьби з корупцією під назвою “Палац для Путіна” увірвався в тренди в багатьох сегментах YouTube, зокрема, в українському. Читайте такожНавальний з СІЗО розповів, чи шкодує про повернення до Росії

Про це свідчать дані YouTube “В тренді“.

Крім того, станом на ранок 21 січня розслідування Навального про палац російського президента Володимира Путіна набрало вже понад 38 мільйонів переглядів. 

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“Неймовірно, але розслідування Навального про палац Путіна увійшло в тренди майже всіх європейських країн”, – пише Telegram-канал NEXTA і публікує відповідний скріншот.

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Фільм про палац Путіна: що відомо

  • “Фонд боротьби з корупцією” Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.
  • Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів. 
  • Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п’ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.
  • У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали “лохотроном”.

https://www.youtube.com/view?v=ipAnwilMncI

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Автор:

Ольга Робейко

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