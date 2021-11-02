ФСБ задержала трех частных детективов, которые отследили биллинги отравителей Навального – новости Украины, Мир

В Москве задержаны три человека по подозрению в сборе личных данных частных лиц, которые позже использовал для расследования своего отравления российский оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Подробности рассказывают в Telegram-канале российских журналистов-расследователей Baza.

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По данным ТАСС, задержанных зовут Петр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев, им предъявлены обвинения по статьям о нарушении тайны переписки и о подделке документов. Они находятся под домашним арестом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что данные сотрудников ФСБ слили американские спецслужбы.

Как пишет Baza, в 2020 году Зеленцов и Катков открыли детективное агентство, которое занималось “пробивом” телефонных номеров. Позже к ним присоединился Зайцев.

По данным Baza, Зеленцов искал клиентов в даркнете, Катков с помощью печатей московских судов, купленных в интернете, изготавливал поддельные судебные решения, дающие санкцию на биллинг телефонных номеров. Зайцев с этими документами ходил по салонам сотовой связи и получал нужные биллинги – для этого он за 50 000 рублей купил поддельное удостоверение сотрудника московской полиции.

По информации источника, задержанные не знали, что одним из их клиентов был Навальный.

“Их использовали, как говорится, в темную”, – сказал источник ТАСС и добавил, что добытые ими данные Навальный использовал для одного из расследований, но не уточнил, для какого именно.

Baza пишет, что речь идет о расследовании в отношении сотрудников ФСБ, которые летали вместе с Навальным по России и соответственно были рядом, когда его отравили “Новичком”.

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Наталия Медведева

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