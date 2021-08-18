Турция готова сотрудничать с талибами – Эрдоган

1 ora ago Allegria Manna

“Талибан” объявил о контроле над всем Афганистаном 15 августа

Таким образом Турция намеревается “поддержать Афганистан в хорошие и плохие времена”. В Турции не исключают, что могут принять лидеров “Талибана”.

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Турция готова сотрудничать с талибами, чтобы сохранить мир для афганского народа. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

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“Независимо от того, кто находится у власти, это требование как нашей приверженности, так и нашего братства – поддержать Афганистан в хорошие и плохие времена”, – заявил глава государства.

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Он подчеркнул, что турецкая сторона может принять лидеров “Талибана”.

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“Мы также приветствуем умеренные заявления, сделанные лидерами “Талибана”. Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, обеспечить благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства”, – сказал Эрдоган.

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Он добавил, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции “новой администрации” этой страны на международной арене и облегчит ее работу.

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Тем временем с видеобращением к афганскому народу выступил сбежавший президент Ашраф Гани. Он опроверг вывоз сотен миллионов долларов и подтвердил, что находится в ОАЭ.

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Добавим, что в “Талибане” рассказали, какой будет новая власть. Боевики считают, что в Афганистане нет никаких оснований для установления демократической власти, а правыить будет предводитель “Талибана” Хайбатулла Ахундзада. 

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