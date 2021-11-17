США внесли Россию в «черный список» по уровню религиозной свободы — РБК

47 minuti ago Allegria Manna

В Госдепе остались недовольны внесением ряда организаций в список экстремистских и террористических


Фото: Антон Басанаев / AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен указал Россию в числе стран, которые отличаются «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод». В заявлении, которое опубликовано на сайте Государственного департамента, говорится о том, что Россия не соответствует нормам, упомянутым в Акте о религиозных свободах, принятом в Соединенных Штатах в 1993 году. Выяснить это удалось благодаря взаимодействию с негосударственными организациями и религиозными объединениями, сказано в документе.

Помимо России в список главных нарушителей также вошли Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. Вопросы у Блинкена также возникли к Алжиру, Коморским островам, Кубе и Никарагуа.

Блинкен при этом не уточнил, какие конкретно претензии у Госдепа есть к России.

РБК направил запрос в пресс-центр МИД России и в пресс-службу патриарха Московского и всея Руси.



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