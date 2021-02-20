СМИ узнали о разработке новой гиперзвуковой ракеты в России

58 minuti ago Allegria Manna

Фото: Минобороны РФ

Испытания ракеты в РФ (архивное фото)

Ракета Гремлин сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а ее скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.

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Россия разрабатывает современную гиперзвуковую ракету под кодовым названием Гремлин. Об этом сообщают Известия в субботу, 20 февраля.

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Утверждается, что соответствующие опытно-конструкторские работы начались еще в 2018 году. В 2023 специалисты планируют провести государственные совместные испытания.

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Технические характеристики разработки не разглашаются, однако известно, что ракета будет меньше, чем принятая на вооружение Х-47М2 Кинжал. Предполагается, что Гремлин сможет преодолевать до полутора тысяч километров, а его скорость в шесть раз превзойдет скорость звука.

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Пока не известно, будет ли ракета иметь вариант с ядерной боевой частью.

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Напомним, в конце 2020 года Россия несколько испытала гиперзвуковую ракету Циркон в акватории Белого моря. Позже появилось видео этих испытаний.

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