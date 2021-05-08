Путін і Лукашенко привітали українців з 9 Травня
Фото: Прес-служба Кремля
Лукашенко і Путін (архівне фото)
Президент РФ не привітав з Днем Перемоги свого колегу Володимира Зеленського, а тільки український народ. А Олександр Лукашенко відправив лист дипломатичною поштою нардепу.

Президент РФ Володимир Путін привітав народ України з Днем Перемоги. Про це повідомила прес-служба Кремля.

“Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану…, а також народам Грузії й України з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, – повідомили у російського президента.

Як повідомляють в Кремлі, в привітаннях Путін зокрема “висловив упевненість, що традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в суворі воєнні роки, були і залишаються непорушною основою для побудови і розвитку конструктивних, добросусідських відносин між нашими країнами і народами”.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також привітав українців з Днем Перемоги. Лист він відправив дипломатичною поштою нардепу від Слуги народу Євгену Шевченку, повідомляє PavlovskyNEWS.

На цей момент Україна перервала офіційне повідомлення з владою Білорусі, тому Лукашенко заздалегідь відправив листа нардепу. Лукашенко наголосив, що втрати Білорусі та України в цій війні були найважчими за всю історію країн.

“Сьогодні, коли у світі знову поглиблюються розділові лінії, панують ворожість і національний егоїзм, нехай пам’ять про спільний подвиг, завдяки якому людство не було знищено, веде нас до взаємної поваги, діалогу і співпраці”, – написав Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в Україні й у світі відзначається День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

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