Путін і Лукашенко привітали українців з 9 Травня

Президент РФ не привітав з Днем Перемоги свого колегу Володимира Зеленського, а тільки український народ. А Олександр Лукашенко відправив лист дипломатичною поштою нардепу.



Президент РФ Володимир Путін привітав народ України з Днем Перемоги. Про це повідомила прес-служба Кремля.



“Володимир Путін направив вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдавії, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану…, а також народам Грузії й України з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”, – повідомили у російського президента.



Як повідомляють в Кремлі, в привітаннях Путін зокрема “висловив упевненість, що традиції братської дружби і взаємовиручки, загартовані в суворі воєнні роки, були і залишаються непорушною основою для побудови і розвитку конструктивних, добросусідських відносин між нашими країнами і народами”.



Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також привітав українців з Днем Перемоги. Лист він відправив дипломатичною поштою нардепу від Слуги народу Євгену Шевченку, повідомляє PavlovskyNEWS.



На цей момент Україна перервала офіційне повідомлення з владою Білорусі, тому Лукашенко заздалегідь відправив листа нардепу. Лукашенко наголосив, що втрати Білорусі та України в цій війні були найважчими за всю історію країн.



“Сьогодні, коли у світі знову поглиблюються розділові лінії, панують ворожість і національний егоїзм, нехай пам’ять про спільний подвиг, завдяки якому людство не було знищено, веде нас до взаємної поваги, діалогу і співпраці”, – написав Лукашенко.



Раніше повідомлялося, що в Україні й у світі відзначається День пам’яті і примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.



Зеленський розповів, для чого Україна відзначає День пам’яті і примирення







