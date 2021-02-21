Про зраду написав в смс: британець закрутив роман із тещею і пішов до неї, поки дівчина народжувала – Світ

У Британії в графстві Глостершир 29-річний юнак і 44-річна матір його дівчини, котра поїхала народжувати другу дитину, несподівано закрутили роман і “втекли”, поки породілля була в клініці.

Про це пишуть The Sunshine і Day by day Mail.

24-річна Джес, яка вже мала дворічну доньку, завагітніла вдруге й оселилася з хлопцем Раяном на період карантину разом із батьками. Дівчина розраховувала, що її матір допоможе з дітьми.

Втім, Джес почала помічати між матір’ю і коханим кокетство. Зазвичай, каже вона, вони сиділи на кухні уночі, випивали і сміялися. Одного разу Джес навіть побачила, як юнак вщипнув її матір за сідниці, яка, до слова, одягала короткі сукні і топи.

Своєю чергою, теща й зять будь-які романтичні стосунки спершу заперечували. Але щойно породілля повернулася з новонародженим сином додому, виявила, що її мати і хлопець, переїхали до нового будинку в іншому штаті.

Як виявилося, бойфренд написав повідомлення, в якому зізнався про стосунки з тещею, а матір Джорджина заявила, що обирати, в кого закохуватися, неможливо.

“Мене не хвилює, що всі думають, я закоханий в Джорджину, і мені все одно, хто про це знає. Думка інших людей мене абсолютно не турбує. Я знаю, що сталося”, — заявив Раян.

Джес також розповіла, що її 56-річний батько був спустошений, коли дізнався про зраду. Крім того, Джес разом із Раяном була три роки.

“Зазвичай чекають, що бабуся полюбить новонародженого, а не його батька. Як я тепер буду всім пояснювати, що у батька дітей і їхньої бабусі роман?”, — каже молода мама.





Джес і Раян









Джордина і Ерік





Нагадаємо, у Флориді чоловік освідчився дівчині, подарувавши їй обручку, яку викрав у іншої своєї “коханої”. Обидві жінки, дізнавшись про “зраду” Девіса, спільно працюють зі слідчими, щоб допомогти взяти його під варту.