Потужний вибух стався в порту Дубая

33 minuti ago Allegria Manna

Фото: Twitter

Вибух прогримів на борту судна, пришвартованого в порту Джебель Алі

Після вибуху на судні спалахнула пожежа. Туди направляються пожежні підрозділи і машини швидкої допомоги.

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Потужний вибух прогримів в Дубаї на території порту Джабаль-Алі. Про це в середу, 7 липня, повідомив телеканал Al Arabiya.

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За інформацією деяких ЗМІ, вибух стався на нафтовому танкері.

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Уточнюється, що інцидент стався в ніч з 7 на 8 липня.

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Причини НП з’ясовуються.

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Користувачі Twitter діляться відеозаписами та фотографіями, що сталося. На кадрах видно, як увечері над містом піднімається хмара вогню, його видно з різних районів міста.

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Раніше недалеко від іранського міста Дехлоран в провінції Ілам у вівторок, 6 липня, прогримів вибух на нафтопроводі Чешмех-йе Хош, загинули три людини, ще четверо – постраждали.

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Нагадаємо, в Каспійському морі стався потужний вибух, який зняли очевидці, які перебували на пляжі. В Азербайджані заявили, що ні на їхніх суднах, ні на нафтовидобувних платформах країни аварій не було і що причиною вибуху, ймовірно, стало виверження грязьового вулкана в морі.

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