Потужний вибух стався в порту Дубая

Вибух прогримів на борту судна, пришвартованого в порту Джебель Алі

Після вибуху на судні спалахнула пожежа. Туди направляються пожежні підрозділи і машини швидкої допомоги.





Потужний вибух прогримів в Дубаї на території порту Джабаль-Алі. Про це в середу, 7 липня, повідомив телеканал Al Arabiya.







За інформацією деяких ЗМІ, вибух стався на нафтовому танкері.







Уточнюється, що інцидент стався в ніч з 7 на 8 липня.







Причини НП з’ясовуються.







Користувачі Twitter діляться відеозаписами та фотографіями, що сталося. На кадрах видно, як увечері над містом піднімається хмара вогню, його видно з різних районів міста.















