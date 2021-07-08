Потужний вибух стався в порту Дубая
Фото: Twitter
Вибух прогримів на борту судна, пришвартованого в порту Джебель Алі
Після вибуху на судні спалахнула пожежа. Туди направляються пожежні підрозділи і машини швидкої допомоги.

Потужний вибух прогримів в Дубаї на території порту Джабаль-Алі. Про це в середу, 7 липня, повідомив телеканал Al Arabiya.


За інформацією деяких ЗМІ, вибух стався на нафтовому танкері.


Уточнюється, що інцидент стався в ніч з 7 на 8 липня.


Причини НП з’ясовуються.


Користувачі Twitter діляться відеозаписами та фотографіями, що сталося. На кадрах видно, як увечері над містом піднімається хмара вогню, його видно з різних районів міста.




Раніше недалеко від іранського міста Дехлоран в провінції Ілам у вівторок, 6 липня, прогримів вибух на нафтопроводі Чешмех-йе Хош, загинули три людини, ще четверо – постраждали.

Нагадаємо, в Каспійському морі стався потужний вибух, який зняли очевидці, які перебували на пляжі. В Азербайджані заявили, що ні на їхніх суднах, ні на нафтовидобувних платформах країни аварій не було і що причиною вибуху, ймовірно, стало виверження грязьового вулкана в морі.




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