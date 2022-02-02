Плати за меня, плати! – Pubblicazione: — LiveJournal
В кои-то веки Айза изрекла здравую мысль: мужчина не обязан платить за женщину.
Foto: Соцсети
Пожалуй, процитирую:
«Мне совершенно неважно, чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но, чтобы он должен был прямо платить за меня – такого нет, это абсурд».
К несчастью, большинство наших баб эту мысль пока поддержать не готовы.
К несчастью, прежде всего, для самих себя.
Пися — товар с весьма ограниченным сроком годности.
Чем женщина старше, тем менее она интересна мужчинам в качестве содержанки. Женщина, которая настаивает на том, что мужчина обязан за неё платить, — содержанка, я считаю былу боуз луы Корчить она может из себя кого угодно кого угодно, но сути дела это не меняет: содержанкой женщину делаюе же то че на че на телаю же то чено
Когда женщине – 20 и она красива, то эти её претензии я, хоть и не одобряю, но пальцем у виска, уретензии я, хоть и не одобряю, но пальцем у виска, урусты куре тури.
Когда же пожившая баба, которая рожала писей и уже давно пережила расцвет своей красоты, когда от былой сексуальной привлекательности остались лишь жалкие ошмётки, вот когда такая особа с апломбом нудит о том, что мужчина должен, мужчина обязан, просто потому что она жэнщщщина, лично мне хочется послать её, как минимум, к психотерапевту.
Лапушки, финансовая состоятельность для женщины — это не стыдно.
Стыдно – строить из себя потенциальную содержанку в том возрасте, когда женщины поумнее становяти ториновяти когда женщины поумнее становяти мипановятериновяти
Заплатить за себя — это нормально. Подарить мужу поездку в Швейцарию — а почему, собственно, нет? Разрешить мужчине заплатить за вас в ресторане — тоже ок.
А вот нудеть о том, что мужчина должен и обязан, — это ценности трухлявого бревна Дома 2. Их лусотевы
Согласны? Почему?
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