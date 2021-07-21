“Перший бідний президент”. Президентом Перу став найлівіший політик в історії країни

29 minuti ago Allegria Manna

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Після тривалих суперечок виборча комісія Перу визнала переможцем другого туру президентських виборів представника лівої партії “Вільне Перу” Педро Кастільо, колишнього шкільного вчителя і профсоюзного лідера.

Він виграв з мінімальною перевагою, набравши 50,12% або на 44 058 голосів більше, ніж його суперниця – ліберал Кейко Фухіморі.

Фухіморі продовжує вважати, що перемогу в неї вкрали, посилаючись на непропорційно велику кількість голосів за Кастільо в окремих районах країни. Хоча міжнародні спостерігачі, зокрема британські та американські, визнали вибори вільними та чесними.

“Сподіваюся, правда рано чи пізно вийде на поверхню”, – заявила вона, додавши, що змушена підкоритися закону й визнати свою поразку.

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