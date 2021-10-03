Объявивший об уходе Дутерте заявил о желании дочери избраться президентом :: Политика :: РБК

56 minuti ago Allegria Manna

В субботу президент Филиппин заявил, что уходит из политики. Его дочь, которая сейчас занимает пост мэра Давао, пойдет на выборы в связке с его давним соратником — сенатором Гоном

Сара Дутерте

(Фото: Lean Daval Jr / Reuters)

Дочь президента Филиппин Сара Дутерте-Карпио будет баллотироваться на выборах главы государства в 2022 году, сообщает филиппинский канал Stomach muscles-CBN News со ссылкой на ее отца Родриго Дутерте. Накануне он объявил, что уходит из политики.

О том, что Сара Дутерте-Карпио пойдет на выборы, президент сообщил журналисту телеканала. В качестве вице-президента в одной команде с ней будет избираться давний соратник Дутерте, сенатор Кристофер Гон, который незадолго до этого подал необходимые документы.

«Итак, Сара — Го?» — спросил журналист президента. Последний ответил утвердительно.

Дутерте-Карпио сейчас занимает пост мэра города Давао, на котором она сменила своего отца, перед тем как он занял должность президента. Изначально она не планировала идти на выборы президента и намеревалась переизбраться на посту мэра.



Оскорбивший Обаму президент Филиппин объявил об уходе из политики

Родриго Дутерте

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