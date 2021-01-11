Новини світу: Пошуки зниклих під час сходження лавини на турбазі під Норильском завершили – Світ

38 minuti ago Allegria Manna

В Росії рятувальники завершили пошукові роботи в районі сходження лавини на турбазі під Норильськом. Понад добу шукали зниклих туристів.

Про це пише ТАСС.

“Знайдено тіло останнього зниклого, пошукові роботи завершуються”, — сказав журналістам співробітник пресслужби МНС.

У відомстві додали, що в пошуках задіяли близько 250 людей, зокрема й волонтерів Дудинського арктичного пошуково-рятувального загону МНС, співробітників Красноярського авіаційно-рятувального центру та інших.



РИА Новости

Слідчі перекваліфікували справу про загибель і травмування людей під час сходження лавини в Норильську на більш тяжку статтю.


лавина у Росії

ТАСС

Фахівці не прогнозують повторного сходу лавини в районі гірськолижного комплексу, де під сніговою масою загинули три людини. За даними Єдиної чергової диспетчерської служби Норильська, інформації про загрозу другого сходження лавини немає.


Лавина в Росії

РИА Новости

Нагадаємо, у Росії внаслідок сходження снігової лавини біля гірськолижного курорту в Норильську загинули три людини. Під сніговими завалами знайшли тіла 36-річної жінки, її півторарічної дитини, а згодом — тіло чоловіка. 

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