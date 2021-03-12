Новини каналів ОПЗЖ взялися за просування Оксани Марченко як політикині — моніторинг

«Інтер» при цьому використав продукт каналів Медведчука, але не послався на джерело.

Телеканали «Інтер» та Перший незалежний на минулому тижні посилено просували Оксану Марченко — дружину голови політради «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, яка оголосила про старт власної політичної кар’єри. В новинах «Інтера» з 2 березня про неї щодня згадували як про «журналістку і громадську діячку. Про це йдеться в моніторингу щоденних теленовин за 1—6 березня 2021 року.

У новинах «Інтера» використовували уривки півторагодинного інтерв’ю, опублікованого на ютуб-каналі Першого незалежного — каналу, що виник на місці закритих каналів Медведчука. Втім на джерело відеоматеріалу «Інтер» не посилався. Інші представники ОПЗЖ, які є завсідниками новин «Інтера» — Наталія Королевська, Артем Марчевський, одеські та миколаївські партійці — згадувались у новинах каналу рідше за Марченко.

2 березня ведуча «Інтера» Наталія Бєлишева оголосила, що Марченко поділилась своїми політичними планами, хоче бути «мироносицею» і боротись за мир. «Я не знаю, як швидко я зможу це зробити. Але я буду допомагати своєму чоловікові, щоб це відбулося якнайшвидше», — цитують новини «Інтера» Оксану Марченко. Наступного дня з того ж виступу взяли фрагмент про потребу партійної дисципліни і побудови сильної партії. 4 березня глядачів повідомили, що Оксану Марченко «очень сильно тревожит вырубка лесов». А 5 березня вона говорила про потребу забезпечити домівками всіх нужденних.

Того ж дня на Першому незележному, а 6 березня на «Інтері» анонсували фільм Оксани Марченко «Паломниця», детальніше про який можна подивитися у випуску NewsPalm або почитати у матеріалі Гали Скляревської.

Більше про тенденції та маніпуляції в новинах минулого тижня читайте в матеріалі Зої Красовської.

Фото: скрін з програми Першого незалежного