Никакого страха: в Москве пройдет новая акция в поддержку Навального

Российские оппозиционеры собираются в День влюбленных выйти на улицы, зажечь фонарики на своих телефонах и посветить ими вверх.



В Москве, в воскресенье, 14 февраля, состоится новая акция протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акция пройдет в новом формате. Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков в своем Telegram-канале.



“23 января и 31 января на улицы российских городов вышли сотни тысяч людей. Ответом была беспрецедентная волна насилия и репрессий: более 12 000 задержанных, тысячи избитых и арестованных. Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха”, – написал в соцсети Волков.



Он подчеркнул, что “десятки миллионов” сопереживали тем, кто вышел на акции протеста, поскольку многие были задержаны силовиками.



“Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепи ОМОНа так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый”, – отметил глава штабов Навального.



Волков добавил, что идею акции подсказал сам оппозиционер, когда в зале суда показал сложенное руками сердце своей супруге Юлии, а также жители Петербурга, которые на одной из улиц города подняли вверх телефоны с фонариками.



Telegram/Leonid Volkov



“Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте”, – написал Волков, предложив фотографировать акцию протеста сверху и фото выкладывать в соцсети.



“Акция закончится в 20.15. Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят – но, на самом деле, они изменят все”, – резюмировал Леонил Волков.



Напомним, что Алексей Навальный был арестован после прилета в Россию 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу Ив Роше на реальный в 3,5 года колонии.



Также сообщалось, что в России раскритиковали Навального из-за Украины.



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