Никакого страха: в Москве пройдет новая акция в поддержку Навального

22 minuti ago Allegria Manna

Алексей Навальный в зале суда

Российские оппозиционеры собираются в День влюбленных выйти на улицы, зажечь фонарики на своих телефонах и посветить ими вверх.

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В Москве, в воскресенье, 14 февраля, состоится новая акция протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. Акция пройдет в новом формате. Об этом сообщил руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков в своем Telegram-канале.

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“23 января и 31 января на улицы российских городов вышли сотни тысяч людей. Ответом была беспрецедентная волна насилия и репрессий: более 12 000 задержанных, тысячи избитых и арестованных. Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха”, – написал в соцсети Волков.

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Он подчеркнул, что “десятки миллионов” сопереживали тем, кто вышел на акции протеста, поскольку многие были задержаны силовиками.

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“Мы уже стали большинством, просто Путин расставляет между нами цепи ОМОНа так, чтобы мы не могли друг друга увидеть и осознать, как нас много. Надо найти способ это преодолеть провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти каждый”, – отметил глава штабов Навального.

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Волков добавил, что идею акции подсказал сам оппозиционер, когда в зале суда показал сложенное руками сердце своей супруге Юлии, а также жители Петербурга, которые на одной из улиц города подняли вверх телефоны с фонариками.

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Telegram/Leonid Volkov 

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“Штаб Навального предлагает всем жителям больших российских городов вечером 14 февраля, ровно в 20.00, сделать одну простую вещь. Выйдите к себе во двор. Включите фонарик на телефоне, поднимите его высоко вверх, и несколько минут так постойте”, – написал Волков, предложив фотографировать акцию протеста сверху и фото выкладывать в соцсети.

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“Акция закончится в 20.15. Никакого ОМОНа, никакого страха. Может быть, вам покажется, что эти 15 минут ничего не изменят – но, на самом деле, они изменят все”, – резюмировал Леонил Волков.

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Напомним, что Алексей Навальный был арестован после прилета в Россию 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу Ив Роше на реальный в 3,5 года колонии.

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Также сообщалось, что в России раскритиковали Навального из-за Украины.

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