Научный дайджест: Америка в ожидании нашествия цикад и как вырастить слезу в пробирке

31 minuti ago Allegria Manna
  • Леонид Лунеев
  • Би-би-си

Среди научных новостей недели:

  • Раз в 17 лет: Америка ждет возвращения периодических цикад
  • Как слезную железу заставили плакать в пробирке
  • Кашалоты, которые научили друг друга убегать от китобоев

Возвращение поколения Х

Автор фото, Getty Pictures

Через несколько недель Соединенные Штаты ожидает редкое зрелище – возвращение поколения Х. Миллиарды так называемых периодических цикад, 17 лет ждавших своего часа в кромешной темноте под землей, синхронно выберутся на свет.

Все это время молодые цикады, так называемые нимфы, откармливались в корнях деревьев, чтобы совершить последнюю линьку и стать полноценными взрослыми насекомыми.

Теперь в их распоряжении будет всего несколько недель, за которые нужно успеть громко спеть свою песню, найти партнера, спариться, отложить яйца и… повторить все снова через 17 лет.

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