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Кількість жертв різанини на заході Ефіопії перевищила 200 осіб

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Місто Метекель в Ефіопії, поблизу якого було скоєно криваві напади

Унаслідок нападу озброєних бойовиків у одному з західних регіонів Ефіопії загинули, щонайменше, 207 осіб, повідомила місцева влада. Раніше правозахисники вказували значно меншу кількість жертв.

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В Ефіопії жертвами скоєного в середу на заході країни нападу бойовиків стали, щонайменше, 207 людей. Про це в п’ятницю, 25 грудня, повідомили представники місцевої влади в регіоні Бенішангул-Гумуз, котрі посилаються на дані військових, повідомляє інформагенція dpa.

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Раніше ефіопські правозахисники, а також міжнародна правозахисна організація Amnesty Worldwide (AI) повідомляли про більш ніж 100 жертв різанини. Як зазначається в повідомленні AI, озброєнні бойовики напали на представників народностей амхара, оромо й шинаша. Впродовж останніх місяців було скоєно вже кілька таких нападів.

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Тим часом ефіопські військові запевнили, що вбили, щонайменше, 42 озброєних бойовиків, котрі, ймовірно, були причетні до нападу.

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Як повідомляли раніше правозахисники, під час нападу на низку поселень поблизу міста Метекель у регіоні Бенішангул-Гумуз бойовики застосовували як вогнепальну, так і холодну зброю. Атаку було скоєно вночі, коли мешканці поселень ще спали. На момент нападу поблизу не було ні поліції, ні військових, визнають чиновники.

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Після нападу до лікарень було доправлено 36 осіб з вогнепальними ранами та ранами від стріл, повідомляє агенція AFP. Чимало загиблих мали колоті рани.

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Ефіопія – багатонаціональна держава з населенням близько 112 мільйонів осіб. Тут спостерігаються досить напружені відносини між окремими етнічними групами населення. Вони зросли за урядування прем’єр-міністра Абія Ахмеда, який з 2018 року перебуває при владі.

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Нещодавно в розташованому на півночі країні регіоні Тиграй мав місце потужний збройний конфлікт.

READ  Au Nigeria, les élèves libérés mais des doutes demeurent | Afrique | DW

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Джерело: Українська служба DW

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Allegria Manna
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