Ученые выяснили, что может вызвать коронавирус COVID-19. Фото: Meine Reise geht hier leider zu Ende. Märchen beginnen mit с сайта Pixabay

Коронавирусная инфекция COVID-19 может привести к развитию у инфицированных синдрома Гийена – Барре. Об этом передает издание EurekAlert! со ссылкой на работу ученых из Бирмингемского университета.

По словам Алекса Рихтнера, одного из авторов статьи, антитела, вырабатываемые организмом после COVID-19, имеют схожие черты с теми, что вызывают аутоимунные болезни сердца и кожи.

Как показали результаты, первые симптомы заболевания синдромом Гийена-Барре – онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, а также проблемы с координацией. Именно их выявили у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.



Синдром Гийена – Барре – острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Впервые его описали французские врачи Жорж Гийен и Жан Барре в 1916 году. Также этот синдром получил известность благодаря сериалу “Доктор Хаус”.

Как сообщала “Страна”, осенью 2020 года пресс-служба посольства США запретила Украине закупать российскую вакцину “Спутник V”. Незадолго до того в России заявили о готовности предоставить Украине вакцину от коронавируса и наладить ее производство.

Напомним, что к маю 2021 по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), число умерших от последствий коронавируса COVID-19 в Украине превысило 138 500 человек, что втрое выше официальных данных Минздрава.