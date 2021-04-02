ДТП з Едвардом Білом у Москві: що відомо – Світ

22 minuti ago Allegria Manna

У Росії в четвер, 1 квітня, популярний блогер Едвард Біл потрапив в аварію за участю п’яти автомобілів. Внаслідок зіткнення серйозно постраждала косультантка Держдуми з оборони РФ Марія Артемова.

Про це повідомляє “Интерфакс“.

Зазначається, що аварія сталася у центрі Москви поблизу Смоленської площі. За попередніми даними, Біл, кермуючи автомобілем Audi, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з чотирма легковиками. Постраждала Артемова нині перебуває в реанімації, її стан оцінюють як важкий. 

Тим часом правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею про “порушення правил дорожнього руху, що з необережності призвело до заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю людини”. Блогеру загрожує до двох років ув’язнення. 

Поліція також встановила, що підозрюваний офіційно не володіє машиною, а реєстраційний облік автомобіля припинений в січні 2021 року попереднім власником. При цьому, як заявили у Департаменті транспорту російської столиці, за водієм зареєстровано 566 штрафів, зокрема 23 за порушення швидкості на понад 80 км на годину.

Зауважимо, що Біл отримав популярність завдяки пранкам, які він публікує на своєму YouTube-каналі. 



ТАСС

Як пише “ТАСС” із посиланням на адвоката блогера Сергія Жоріна, Едвард співпрацює зі слідством і дає свідчення. Хлопця затримали на 48 годин, а в його будинку провели обшук. 

Захисник запевняє, що пранкер вимушено виїхав на зустрічну смугу, оскільки намагався уникнути зіткнення з іншою машиною. “Провину ж його встановить слідство і суд, а також результати комплексу слідчих заходів. Едвард готовий надавати допомогу потерпілим незалежно від визнання його винним”, – зауважив Жорін.

За словами адвоката, аналізи не виявили вмісту алкоголю або наркотиків в крові його клієнта. Він також заперечив наявність у Біла несплачених штрафів.

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“Після ДТП він перебуває у шоковому стані, тому поки не може сформулювати свою позицію про винуватість чи невинуватість”, – додав захисник. Він не виключив, що пранкер також міг травмуватися у ДТП, оскільки скаржиться на біль у спині.


ДТП з Едвардом Білом

ТАСС

Раніше російського блогера Стаса Решетнікова, відомого як Reeflay, який вів стрим із тілом померлої дівчини, затримали за підозрою в умисному нанесенні тяжких травм, які спричинили летальний випадок. Експертиза показала, що Валентина перед загибеллю була сильно побита. Виявилося також, що Стас Решетніков неодноразово проявляв жорстокість і щодо “коханої”, і стосовно інших, незнайомих людей. 


Відео

Блогерку, що хизувалась перевищуванням швидкість, позбавили прав на рік та виписали штраф

Розсікати нетверезими на шаленій швидкості, знімати свої пригоди на відео, а тоді хвалитися ними в соціальних мережах, виявляється модно серед золотої молоді. Ганну Краснову вже затримували за перевищення швидкості. Тоді дівчині пощастило, але попередження не зупинило. За що водійка отримала покарання цього разу, дізнавалась Аліна Суюндукова. Повні випуски дивіться на 1+1 movie

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