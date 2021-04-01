Дайджест: предпасхальное усиление локдаунов в Европе и Трамп, лишенный голоса в “Фейсбуке”

55 minuti ago Allegria Manna

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Многим в Европе, как и в прошлом году, праздновать Пасху предстоит не выходя из дома

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Вторая Пасха в тени локдаунов

В преддверии пасхальных каникул (в западных странах в этом году Пасха отмечается 4 апреля) власти многих европейских государств откладывают смягчение карантинных ограничений на фоне нового роста заболеваемости.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с понедельника строгие ограничительные меры, действующие в ряде департаментов, будут распространены на всю республику, за исключением заморских территорий.

Начиная с субботы на четыре недели будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, с 7 вечера будет действовать комендантский час, вводится также запрет на поездки далее чем на 10 километров от дома без уважительных причин. Как минимум на три недели будут закрыты все школы, ученики переводятся на дистанционное обучение.

В своем прямом телеобращении в среду Макрон охарактеризовал ситуацию в стране как весьма хрупкую и подчеркнул, что апрель может стать поворотным моментом.

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