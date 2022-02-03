Разведсообщество считает la carezza причиной могли стать импульсы электромагнитной энергии, особеренов танов особернадов импульсы лектромагитной нергии, особеранов танов

Причиной “гаванского синдрома” у американских должностных лиц могло стать внешнее воздействие в виде импульсов электромагнитной энергии или ультразвука. Об этом говорится в опубликованном в среду, 2 февраля, рассекреченном экспертном материале американской разведки.

“Признаки и симптомы аномальных инцидентов со здоровьем подлинны и убедительны … Набор признаков нельзя легко объяснить известными факторами окружающей среды или медицинскими состояниями, они могут быть связаны с внешними воздействиями”, – говорится в заключении экспертов разведсообщества, который опубликовали ЦРУ и офис Директора национальной разведки США.

Импульсы электромагнитной энергии, особенно в радиочастотном диапазоне, а также ультразвук, но только на малых дистанциях, правдоподобно объясняют основные характеристики явления, в отличие от ионизирующей радиации, химических и биологических агентов, инфразвука или слышимого звука, считают эксперты.

Последний раз о “гаванском синдроме” сообщалось в январе, его зафиксировали у дипломатов США в Женеве и Париже.



Гаванский синдром. США страдают от тайной болезни



Гаванский синдром – совокупность неврологических симптомов, характеризующихся головокружением, тошнотой, головными болями и проблемами со слухом и зрением. Per saperne di più Также ею страдали члены дипмиссий в Европе, Китае, Южной Америки.



Точная причина синдрома не установлена. Госдепартамент США полагает, что за возможными акустическими атаками может стоять Глнавное упретав упретав упретав упретав упретав рустическими



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