В направлении Кипра движется нефтяное пятно после утечки в Сирии

54 minuti ago Allegria Manna

Фото: Cyprus Mail

Спутниковый снимок нефтяного пятна, движущегося в направлении Кипра

Причиной утечки нефти стали трещины в одном из топливных баков на электростанции в сирийском городе Банияс.

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В восточной части Средиземного морю распространяется большое нефтяное пятно. Вскоре оно достигнет побережья Кипра, что может повлечь экологическую катастрофу. Об этом сообщает Cyprus Mail во вторник, 31 августа.

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Утверждается, что нефтяное пятно появилось в результате утечки на электростанции на территории нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс на побережье Средиземного моря. Инцидент мог произойти неделю назад.

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Ожидается, что пятно дойдет до северного побережья Кипра во вторник. Турки-киприоты уже обратились за помощью к Анкаре, которая отправляет два судна со специализированным персоналом.

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Министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис сказал, что департамент рыболовства находится в режиме ожидания, чтобы помочь в любой момент.

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Между тем ожидается, что судно по борьбе с загрязнением Александрия прибудет на Кипр после активации механизма ЕС заместителем министерства судоходства для оказания помощи как непризнанному Северному Кипру, так и территориям, контролируемым правительством Кипра.

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Согласно последним спутниковым снимкам, это пятно намного больше, чем считалось изначально, и теперь оно распространилось на 1000 квадратных километров.

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Агентство Associated Press цитирует чиновника профсоюза электроэнергетики в Сирии, который заявил, что причиной утечки нефти стали трещины в одном из топливных баков на электростанции. Чиновник отметил, что бак был заполнен 15 тысячами тоннами топлива.

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Ранее в этом месяце в России произошел крупный выброс нефти в Черное море возле Новороссийска. В компании, производившей закачку нефти на судно, заявили, что площадь разлива составила 200 квадратных метров. Но позже выяснилось, что площадь разлива оказалась в 400 тысяч раз больше.

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