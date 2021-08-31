В направлении Кипра движется нефтяное пятно после утечки в Сирии

Причиной утечки нефти стали трещины в одном из топливных баков на электростанции в сирийском городе Банияс.



В восточной части Средиземного морю распространяется большое нефтяное пятно. Вскоре оно достигнет побережья Кипра, что может повлечь экологическую катастрофу. Об этом сообщает Cyprus Mail во вторник, 31 августа.



Утверждается, что нефтяное пятно появилось в результате утечки на электростанции на территории нефтеперерабатывающего завода в сирийском городе Банияс на побережье Средиземного моря. Инцидент мог произойти неделю назад.



Ожидается, что пятно дойдет до северного побережья Кипра во вторник. Турки-киприоты уже обратились за помощью к Анкаре, которая отправляет два судна со специализированным персоналом.



Министр сельского хозяйства Кипра Костас Кадис сказал, что департамент рыболовства находится в режиме ожидания, чтобы помочь в любой момент.



Между тем ожидается, что судно по борьбе с загрязнением Александрия прибудет на Кипр после активации механизма ЕС заместителем министерства судоходства для оказания помощи как непризнанному Северному Кипру, так и территориям, контролируемым правительством Кипра.



Согласно последним спутниковым снимкам, это пятно намного больше, чем считалось изначально, и теперь оно распространилось на 1000 квадратных километров.



Агентство Associated Press цитирует чиновника профсоюза электроэнергетики в Сирии, который заявил, что причиной утечки нефти стали трещины в одном из топливных баков на электростанции. Чиновник отметил, что бак был заполнен 15 тысячами тоннами топлива.



Ранее в этом месяце в России произошел крупный выброс нефти в Черное море возле Новороссийска. В компании, производившей закачку нефти на судно, заявили, что площадь разлива составила 200 квадратных метров. Но позже выяснилось, что площадь разлива оказалась в 400 тысяч раз больше.



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