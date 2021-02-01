В Германии ужесточили требования к маскам в аэропортах и самолетах :: Общество :: РБК

8 minuti ago Allegria Manna


Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / World wide Appear Press

В Германии ужесточили требования к защитным маскам, которые нужно носить в аэропортах и на борту ряда авиакомпаний. Информация об этом была опубликована 22 января на сайте Федеральной ассоциации немецкой авиационной промышленности, объединяющей крупнейшие авиакомпании страны.

По новым правилам с 1 февраля разрешены только хирургические маски, маски FFP2 или респираторы KN95 / N95 без клапана. Тканевые гигиенические маски считаются недостаточной мерой и запрещены, так же как и любые способы прикрыть нос и рот — шарфом, шалью или другой тканью. Использование защитных лицевых щитков также запрещено. Требования носить эти виды масок распространяется на всех путешественников старше шести лет.



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Ограничения действуют во всех аэропортах страны и на борту самолетов компаний Austrian Airways, Brussels Airlines, Condor, Eurowings, Lufthansa, Swiss и TUIfly. Правила распространяются как на рейсы в Германию, так и на полеты из страны. Маски должны приносить сами пассажиры.

Немецкие авиакомпании приняли такое решение вслед за распоряжением правительства Германии от 19 января об обязательном ношении медицинских масок и респираторов типа FFP2 и KN95 в общественном транспорте и магазинах. Это позволит создать для пассажиров «единые правила на всех этапах путешествия», говорится в сообщении ассоциации.

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