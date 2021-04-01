В Германии испытали вакцину от рака мозга

16 minuti ago Allegria Manna

Фото: pixabay.com

В Германии протестировали вакцину против рака

Препарат прошел первую стадию клинических испытаний. Его будут использовать для предотвращения глиомы.

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Вакцина против одной из самых тяжелых форм рака – опухоли головного мозга – прошла первый этап клинических испытаний в Германии. Об этом Professional medical push.

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Лекарственный препарат создан из части измененного белка IDH1, который синтезирует трикарбоновые кислоты. В гене происходит мутация, которая блокирует IDH1. Такие отклонения обнаружены у 75% больных глиомой. Именно эта мутация провоцирует развитие раковых клеток в головном мозге.

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“Иммунная система может распознать мутантный белок IDH1 как чужеродный и запустить специфический ответ Т-хелперов, относящихся к Т-лимфоцитам”, –  поясняют специалисты.

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Вакцину против глиомы создали несколько лет назад. Ее испытали на подопытных крысах и доказали, что она способна остановить рост клеток рака, в которых проходит процесс мутации.
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Теперь ее испытали на 32 больных глиомой.

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Участники эксперимента прошли весь курс вакцинирования, состоящий из восьми прививок.
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Стоит отметить, что тяжелых побочных действий не было зафиксировано, но вместе с этим, некоторые больные страдали от увеличения опухоли.

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“У больных активированные иммунные клетки успешно проникли и активно работали в опухолевой ткани. У 82% пациентов со специфическим иммунным ответом на вакцинирование опухоль не прогрессировала в течение трех лет”, – объясняют ученые.

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Несмотря на то, что на сданный момент вакцину еще не сравнили с контрольной группой, ее безопасность и иммуногенность доказана, и испытания будут продолжаться. Предполагается, что препарат будут использовать вместе со средством иммунотерапии.

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Ранее сообщалось, что израильские фармацевты создали вакцину от рака, но их открытие сильно раскритиковали британские эксперты.

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В США начали тестировать вакцину против рака

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