В Германии испытали вакцину от рака мозга

Препарат прошел первую стадию клинических испытаний. Его будут использовать для предотвращения глиомы.



Вакцина против одной из самых тяжелых форм рака – опухоли головного мозга – прошла первый этап клинических испытаний в Германии. Об этом Professional medical push.



Лекарственный препарат создан из части измененного белка IDH1, который синтезирует трикарбоновые кислоты. В гене происходит мутация, которая блокирует IDH1. Такие отклонения обнаружены у 75% больных глиомой. Именно эта мутация провоцирует развитие раковых клеток в головном мозге.



“Иммунная система может распознать мутантный белок IDH1 как чужеродный и запустить специфический ответ Т-хелперов, относящихся к Т-лимфоцитам”, – поясняют специалисты.



Вакцину против глиомы создали несколько лет назад. Ее испытали на подопытных крысах и доказали, что она способна остановить рост клеток рака, в которых проходит процесс мутации.



Теперь ее испытали на 32 больных глиомой.



Участники эксперимента прошли весь курс вакцинирования, состоящий из восьми прививок.



Стоит отметить, что тяжелых побочных действий не было зафиксировано, но вместе с этим, некоторые больные страдали от увеличения опухоли.



“У больных активированные иммунные клетки успешно проникли и активно работали в опухолевой ткани. У 82% пациентов со специфическим иммунным ответом на вакцинирование опухоль не прогрессировала в течение трех лет”, – объясняют ученые.



Несмотря на то, что на сданный момент вакцину еще не сравнили с контрольной группой, ее безопасность и иммуногенность доказана, и испытания будут продолжаться. Предполагается, что препарат будут использовать вместе со средством иммунотерапии.



Ранее сообщалось, что израильские фармацевты создали вакцину от рака, но их открытие сильно раскритиковали британские эксперты.



В США начали тестировать вакцину против рака



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