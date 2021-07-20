В Великобритании создали свадебное платье из защитных масок

Наряд знаменует снятие карантинных ограничений на проведение свадеб, а также показывает проблему загрязнения окружающей среды.



В Великобритании в так называемый “день свободы”, знаменующий отмену ограничений на проведение свадебных торжеств, представили необычное платье невесты, полностью сделанное из белых масок для лица. Об этом сообщает Hitched.



На платье ушло 1500 переработанных масок для лица. Создал наряд дизайнер Том Сильвервуд, а представила его модель Джемайма Хамбро.



Платье также уникально тем, что демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды. Поскольку, по данным СМИ, каждую неделю в Великобритании выбрасывают 100 миллионов одноразовых масок.



“Мы очень рады, что с сегодняшнего дня свадьбы в Великобритании вернутся без юридических ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц после снятия ограничений”, – подчеркнула редактор журнала Hitched Сара Аллард.



Отметим, Великобритания сняла полностью все ограничения на проведение свадеб, а Шотландия разрешила проводить свадьбы с 200 гостями.



Напомним, в экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo в Японии создали маски из дынного хлеба, который выпекает популярная в стране сеть магазинов.



Публике показали свадебное платье принцессы Дианы







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