В Великобритании создали свадебное платье из защитных масок

17 minuti ago Allegria Manna

Фото: instagram.com/hitcheduk

Наряд знаменует снятие карантинных ограничений на проведение свадеб, а также показывает проблему загрязнения окружающей среды.

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В Великобритании в так называемый “день свободы”, знаменующий отмену ограничений на проведение свадебных торжеств, представили необычное платье невесты, полностью сделанное из белых масок для лица. Об этом сообщает Hitched.

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На платье ушло 1500 переработанных масок для лица. Создал наряд дизайнер Том Сильвервуд, а представила его модель Джемайма Хамбро. 

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Платье также уникально тем, что демонстрирует проблему загрязнения окружающей среды. Поскольку, по данным СМИ, каждую неделю в Великобритании выбрасывают 100 миллионов одноразовых масок.

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“Мы очень рады, что с сегодняшнего дня свадьбы в Великобритании вернутся без юридических ограничений. С учетом того, что этим летом состоятся тысячи свадеб, пары теперь могут с нетерпением ждать открытия танцполов, фуршетов с напитками и фотографий, полных улыбающихся лиц после снятия ограничений”, – подчеркнула редактор журнала Hitched Сара Аллард.

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Отметим, Великобритания сняла полностью все ограничения на проведение свадеб, а Шотландия разрешила проводить свадьбы с 200 гостями.

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Напомним, в экспериментальной лаборатории Goku no Kimochi The Labo в Японии создали маски из дынного хлеба, который выпекает популярная в стране сеть магазинов. 

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Публике показали свадебное платье принцессы Дианы

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