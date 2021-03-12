В Афганистане школьницам запретили петь для мужчин

В Афганистане школьницам старше 12 лет запретили выступать с песнями в присутствии мужчин

Новое правило распространяется на частные и государственные школы во всех провинциях страны.



Министерство образования Афганистана запретило петь на публичных мероприятиях школьницам старше 12 лет. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Deutsche Welle.



Согласно постановлению ведомства, такие выступления отныне запрещены во всех государственных и частных школах во всех провинциях страны. Ответственность за соблюдение запрета – на директорах школ. Исключение делается лишь для случаев, где школьницы поют перед аудиторией, состоящей из одних лишь женщин.



Решение правительства опубликовано кабульской телекомпанией Ariana News в Twitter.



ریاست معارف شهر کابل گفته است که پس از این، دختران که سن شان از ۱۲ بالاتر باشد حق اجرای ترانه در مجالس و برنامه های عمومی را ندارند.



در مکتوب این ریاست به مکاتب آمده است: “مجالس که اشتراک کنندگان آن صدفیصد اناث (زن) باشد از این امر مستثنا می‌باشد.”#Afghanistan #ArianaNews pic.twitter.com/pxAJEIGztk

— Ariana Information (@ArianaNews_) March 10, 2021



Пресс-секретарь министерства образования подтвердила подлинность письма, добавив, что решение распространяется на все провинции страны. В видеообращении, распространенном СМИ, пресс-секретарь Наджиба Ариан заявила, что решение было принято после предложений учеников и родителей.



Уточняется, что теперь мужчины не смогут преподавать уроки пения для школьниц старше 12 лет.



В свою очеред журналистка Ручи Кумар считает, что таким образом власти страны подражают ценностям радикального движения “Талибан”, которое ранее Совбез ООН признал террористической организацией.



В свою очередь в независимой комиссии по правам человека в Афганистане заявляют, что образование должно быть одинаково доступным для всех детей, независимо от возраста или пола.



Напомним, в городе Джелалабад на востоке Афганистана были убиты три сотрудницы местной телерадиокомпании Enikass Tv set. Неизвестный открыл по женщинам огонь, когда они направлялись с работы домой.



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