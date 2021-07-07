В Амстердаме тяжело ранен журналист Питер Р. де Врис. Ему угрожал преступный мир

2 ore ago Allegria Manna

Автор фото, EPA

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Полицейские оцепили место, где произошло покушение

Известный нидерландский журналист Питер Р. де Врис, писавший о преступном мире, получил тяжелые огнестрельные ранения на улицах Амстердама, врачи борются за его жизнь.

В 64-летнего де Вриса стреляли в центре города, покушение произошло вскоре после того, как журналист принял участие в телепередаче, сообщает местная общественная телекомпания NOS.

По телевидению демонстрируются кадры, на которых видно, как де Врис лежит на земле. NOS передает, что свидетели слышали пять выстрелов, которые были сделаны с близкого расстояния, и журналист получил огнестрельное ранение в голову.

Полиция Нидерландов сообщила, что в связи с покушением задержаны три человека, в том числе предполагаемый стрелок. Ранее правоохранительные органы описывали подозреваемого как худого светлокожего мужчину, на котором был зеленый камуфляжный пиджак и черный головной убор.

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