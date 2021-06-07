Вчені знайшли докази лабораторного походження коронавірусу

1 ora ago Allegria Manna

У США знайшли докази штучного походження коронавірусу

Вчені прийшли до висновку, що у SARS-CoV-2 є генетичний слід, який не спостерігається у природного коронавірусу.

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Вчені зі США заявили, що знайшли докази штучного походження коронавірусу. Про це повідомляє The Wall Road Journal.

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За словами Доктора Стівена Куейн і професора фізики Каліфорнійського університету в Берклі Річарда Мюллера, у SARS-CoV-2 є генетичний слід, який не спостерігається у природного коронавируса.

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Фахівці виявили у SARS-CoV-2 послідовність геномів у комбінації “CGG-CGG”. Вчені часто використовують її для посилення заразності і летальності вірусів. Вона є своєрідним маяком, який дозволяє відстежувати вставку в лабораторії. При цьому в природі вона зустрічається надзвичайно рідко. Як відзначають вчені, у природних коронавірусів SARS або MERS такої послідовності немає.

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За їх словами, фактично, у всьому класі коронавірусів, в який входить і CoV-2, так і не знайшлася комбінація CGG-CGG, яка виникла б природним шляхом. Це означає, що звичайний спосіб набуття вірусами нових навичок у цьому випадку не працює. Вірус просто не може отримати послідовність, якщо вона відсутня в іншому вірусі.

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Як повідомлялося раніше, дослідники з Бірмінгемського університету стверджують, що захворювання на COVID-19 може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре.

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