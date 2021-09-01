ВООЗ назвала новий небезпечний штам COVID-19 — УНІАН

7 minuti ago Allegria Manna

Варіант “Мю” вже часто знаходять в Центральній, Латинській Америці, Європі та США.

ВООЗ назвала один з нових штамів COVID-19 таким, що викликає інтерес / фото REUTERS

Мутація коронавірусу, яка поширилася в Колумбії, є варіантом, що представляє інтерес для Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про це повідомили на сайті організації.

Штам “Мю” вперше виявили в Колумбії в січні 2021 року. Наразі на цю мутацію припадає 39% всіх нових виявлених в країні випадків захворювання.

Загалом по всьому світу зафіксували понад 3,7 тисячі випадків захворювання цим штамом. В першу чергу поширення мутації припадає на країни Центральної, Латинської Америки.

Однак цей варіант був виявлений в ряді країн Європи, зокрема Іспанії, Італії, Бельгії та Нідерландах, а також в США (1,4 тисячі випадків). Наприкінці липня цей штам вже став третім за поширеністю після варіантів “Дельта” і “Гамма” в місті Маямі.

Читайте такожНебезпечніше “дельті”: у ПАР заявили про новий штам коронавірусу, який нібіто не боїться вакциниЗгідно з даними досліджень вчених біомедичного університету Риму і університету Брешіа, у пацієнтів, яким зробили щеплення вакциною Pfizer/Biontech, спостерігається хороша опірність штаму “Мю”.

Дослідники характеризують цей штам наявністю нових і вже відомих мутацій шипа коронавірусу.

ВООЗ вносить до списку варіантів, що представляють інтерес, штами COVID-19, зараження якими реєструються все частіше і на все більшій території, при цьому є прогноз або підтверджені дані про здатність їх мутацій змінювати властивості коронавірусу.

Зараз організація характеризує так ще чотири інших мутації – “Ета”(вперше зареєстрована у Великій Британії і Нігерії), “Йота” (США), “Каппа” (Індія) і “Лямбда” (Перу), який вже виявили кількох десятках країн.


Автор:

Станислав Кожемякин

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