Владельцы застрявшего в Суэцком канале сухогруза требуют компенсацию

1 ora ago Allegria Manna

Адвокаты в инциденте обвиняют администрацию канала

Судовладельцы At any time Supplied требуют $100 тысяч компенсации и отмены выплаты штрафа почти в $1 млрд.

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Владельцы контейнеровоза Ever Provided, который в марте сел на мель в Суэцком канале и почти на неделю перекрыл судоходство, обвинили в инциденте администрацию канала и потребовали компенсацию, пишет Reuters.

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Адвокаты владельцев в суде оспаривают правомерность задержания судна администрацией Суэцкого канала. Защита утверждает, что вина в случившемся лежит на администрации, поскольку она разрешила At any time Supplied зайти в канал при плохой погоде.

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“Записи судна, представленные в суде, показали несогласие между штурманами администрации канала и их командным центром о том, пускать судно в канал”, – отмечает издание.

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Контейнеровоз должны были сопровождать как минимум два буксира, однако этого не произошло, подчеркивают адвокаты.

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Владельцы At any time Provided требуют 100 тысяч долларов компенсации. При этом они хотят добиться отмены выплаты штрафа почти в один миллиард долларов.

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Напомним, контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение судов в марте. 29 марта его сняли с мели, а позже стало известно, что он опять перекрыл Суэцкий канал.

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Ранее в Египте заявили, что страна теряет около 14 млн долларов в день из-за блокировки канала контейнеровозом.

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