Судовладельцы At any time Supplied требуют $100 тысяч компенсации и отмены выплаты штрафа почти в $1 млрд.



Владельцы контейнеровоза Ever Provided, который в марте сел на мель в Суэцком канале и почти на неделю перекрыл судоходство, обвинили в инциденте администрацию канала и потребовали компенсацию, пишет Reuters.



Адвокаты владельцев в суде оспаривают правомерность задержания судна администрацией Суэцкого канала. Защита утверждает, что вина в случившемся лежит на администрации, поскольку она разрешила At any time Supplied зайти в канал при плохой погоде.



“Записи судна, представленные в суде, показали несогласие между штурманами администрации канала и их командным центром о том, пускать судно в канал”, – отмечает издание.



Контейнеровоз должны были сопровождать как минимум два буксира, однако этого не произошло, подчеркивают адвокаты.



Владельцы At any time Provided требуют 100 тысяч долларов компенсации. При этом они хотят добиться отмены выплаты штрафа почти в один миллиард долларов.



Напомним, контейнеровоз сел на мель и заблокировал движение судов в марте. 29 марта его сняли с мели, а позже стало известно, что он опять перекрыл Суэцкий канал.



Ранее в Египте заявили, что страна теряет около 14 млн долларов в день из-за блокировки канала контейнеровозом.



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