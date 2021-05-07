Великобритания оставила Россию в «карантинном» списке :: Общество :: РБК

1 ora ago Allegria Manna

Великобритания с 17 мая введет «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну. Россия попала в желтый список: для прибывающих из нее продолжит действовать обязательный карантин


Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Власти Великобритании назвали страны и территории, прибывающим откуда с 17 мая не нужно будет уходить на обязательный карантин. Список опубликован на сайте правительства.

В него вошли 12 стран и территорий. Это Португалия, включая Азорские острова и Мадейру, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Бруней, Исландия, Фарерские острова (Дания), Гибралтар, Фолклендские острова и Израиль.

Прибывающие оттуда в Великобританию должны будут дважды сдать тест на коронавирус: перед приездом и на второй день после прибытия. Если результат теста окажется отрицательным, на карантин уходить не потребуется.

Указанные 12 стран и территорий, для прибывающих откуда отменят карантин, входят в зеленый список. Помимо него есть еще желтый и красный списки. Эту «цветную» трехуровневую систему ограничений для въезжающих власти Великобритании ввели на основании ситуации с COVID-19 в странах мира.



Британия введет «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну

Фото:Matt Dunham / AP

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