Великобритания оставила Россию в «карантинном» списке :: Общество :: РБК

Великобритания с 17 мая введет «цветную» систему ограничений для въезжающих в страну. Россия попала в желтый список: для прибывающих из нее продолжит действовать обязательный карантин



Фото: Kirsty Wigglesworth / AP



Власти Великобритании назвали страны и территории, прибывающим откуда с 17 мая не нужно будет уходить на обязательный карантин. Список опубликован на сайте правительства.

В него вошли 12 стран и территорий. Это Португалия, включая Азорские острова и Мадейру, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Бруней, Исландия, Фарерские острова (Дания), Гибралтар, Фолклендские острова и Израиль.

Прибывающие оттуда в Великобританию должны будут дважды сдать тест на коронавирус: перед приездом и на второй день после прибытия. Если результат теста окажется отрицательным, на карантин уходить не потребуется.

Указанные 12 стран и территорий, для прибывающих откуда отменят карантин, входят в зеленый список. Помимо него есть еще желтый и красный списки. Эту «цветную» трехуровневую систему ограничений для въезжающих власти Великобритании ввели на основании ситуации с COVID-19 в странах мира.