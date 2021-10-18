“Бог підказав, що робити”: 12-річний учень влаштував стрілянину в школі в Росії – Новини Росія

1 ora ago Allegria Manna

Випадок стався у селищі Сарс поблизу Пермі. У соцмережі одразу ж з’явилися фото і подробиці з місця події.

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Стрільця спинила директорка

Як повідомляють у телеграм-каналі, стрілянину влаштував 12-річний хлопець. Він поцупив у батька рушницю “Сайга” і, не ховаючи, прийшов у школу. Першою кого він зустрів, була його сестра. Дівчинці він наказав іти додому. Далі він почав стріляти: він влучив лише у двері і стелю.


Куля пробила скло у дверях в коридорі / Фото з телеграму 112

Поговорити з шестикласником-стрільцем вийшла директорка школи. Саме їй вдалося вмовити хлопця скласти зброю. Згодом у навчальний заклад приїхала поліція.

Під час стрілянини є один постраждалий – хлопчик отримав поранення від скалок скла, у яке вистрілив школяр.

“Бог підказав, що робити”

Поліції шестикласник пояснив: хотів розібратися з однокласниками і вчителями. Вночі йому начебто приснився Бог, який підказав, що робити.

Хлопця у школі характеризують позитивно. На обліку він не стояв, родина у нього благополучна.

Стрілянина в Пермському університеті: головне

  • Нещодавно Перм сколихнула жахлива стрілянина в університеті.
  • 20 вересня 2021 року студент першого курсу Пермського університету Тимур Бекмансуров відкрив вогонь у навчальному закладі.
  • Щоб урятуватися, студенти, які були в університеті, барикадувалися в аудиторіях та вистрибували з вікон.
  • Внаслідок стрілянини 6 людей загинули, ще десятки отримали поранення.
  • Під час затримання стрільця серйозно поранили, через що йому ампутували ногу.
  • Хлопець заявив, що давно хотів вчинити такий злочин.
  • Нападник на суді, де йому обирали запобіжний, зазначив, що нібито нічого не пам’ятає і стверджував, що в нього амнезія.

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