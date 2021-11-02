Азербайджан розказав як пробивав ППО на окупованих територіях

7 minuti ago Allegria Manna

1391 2 Листопада, 2021 Військові Азербайджану переносять боєприпас до ударного БПЛА Bayraktar TB2

Військові Повітряних сил Азербайджану розповіли деталі операції з пробиття протиповітряної оборони (ППО) у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на документальний фільм Повітряних сил Азербайджану.

Операція з пробиття ППО Вірменії на окупованих територіях була розділена на декілька етапів.

Військові Азербайджану були обізнані про місця розміщення різних систем протиповітряної оборони сил Вірменії.

Було оприлюднено мапу з зонами протиповітряної оборони:

  • Червоний: Зенітні ракетні комплекси «Оса»
  • Білий: Зенітні ракетні комплекси «Тор»
  • Великий синій: Зенітно-ракетні системи С-300
  • Інші кольори: Різні системи ППО.

Операцію з придушення багатошарової протиповітряної оборони назвали: «Карабаська скарбниця».

Етапи операції

На першому етапі була мета знищити всі зенітні ракетні комплекси «Оса» в першому ешелоні.

Для оповіщення всіх протиповітряних сил Вірменії була виконана початкова імітація повітряного нападу Азербайджану.

Штурмовики Су-25, вертольоти, та безпілотники Азербайджану у великій кількості маневрували за зонами ППО.

Військові Азербайджану моляться за пілотів літака Су-25

На другому етапі модифіковані безпілотні (пілот вистрибує після зльоту) літаки Ан-2 Азербайджану були спрямовані в зону протиповітряної оборони противника.

На третьому етапі, оскільки Вірменія могла зрозуміти задум Азербайджану і вжити необхідних заходів, ці Ан-2 були завантажені вибухівкою, які було спрямовано на військові об’єкти.

https://www.youtube.com/view?v=-8zGLDeZsww

Таким чином було забезпечено те, що зенітні ракетні комплекси «Тор» витрачають свої дорогі ракети та відволікаються на неважливі повітряні цілі.

На четвертому етапі Азербайджан почав завдавати удари по ППО використовуючи безпілотники-камікадзе ізраїльського виробництва: Harop та Skystriker.

https://www.youtube.com/view?v=kNo2pjd9GY4

На п’ятому етапі, коли зони протиповітряної оборони послаблені, починають використовуватися ударні безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB2.

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На шостому етапі імітуються атаки на великі цілі протиповітряної оборони такі як зенітно-ракетні системи С-300.

Ударні безпілотники Bayraktar TB2 Збройних сил Азербайджану

Вже на сьомому етапі залучають вертольоти, які летять на малих висотах та несуть на собі ізраїльські протитанкові ракетні комплекси Spike NLOS для ударів по силах Вірменії.

Нагадаємо, нещодавно у Вірменії показали збиття азербайджанського ударного безпілотного літального апарату Bayraktar TB2 в ході бойових дій у Нагірному Карабасі.

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