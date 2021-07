Will Wembley: i fan si sono “fatti la doccia” senza biglietti prima dell’inizio della finale

La tensione è scoppiata a Wembley circa un’ora e mezza prima dell’inizio della finale della Coppa delle Nazioni Europee tra Inghilterra e Italia, quando decine di tifosi hanno cercato di entrare allo stadio senza biglietti.

Infatti, quello che va notato è che le guardie giurate non sono riuscite a fermare i tifosi che non erano in possesso dei biglietti, e chi ha provato a “fare la doccia” ha voluto andare sugli spalti.

L’attenzione delle forze dell’ordine è stata immediata e, secondo quanto riportato dai media inglesi, è stato effettuato un arresto. L’operazione di polizia continua, in quanto le autorità hanno chiarito che verrà fatto un grande sforzo per allontanare chi è entrato negli stand “facendo il bagno” senza avere i biglietti.

I media inglesi si concentrano molto su quanto accaduto circa mezz’ora fa a Wembley, concentrandosi sulle regole di sicurezza per il regolare svolgimento della finale.

Vi ricordiamo che nel primo pomeriggio c’era alta tensione nella piazza centrale di Londra, ma con l’intervento della polizia gli animi si sono calmati.

La situazione sembrava sfuggire di mano quando i tifosi hanno preso d’assalto gli spalti dello stadio senza biglietti, ma le ultime informazioni dai media inglesi suggeriscono che sia stato effettuato un accurato controllo per trattenere chi inizialmente è riuscito a entrare nel “bagno”.