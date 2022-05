Volodymyr Zelensky ringrazia la Svizzera per la Conferenza di Lugano sulla ricostruzione – rts.ch

La situazione è diventata “più difficile” per gli ucraini nel Donbass mentre Mosca continua ad aumentare la sua potenza di fuoco. Lì, secondo Sergei Godai, il governatore della regione di Lugansk, le unità in ritirata della regione di Kharkiv (nordest), gli attaccanti d’assedio di Mariupol (sudest), le milizie delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. , mobilitò truppe e truppe cecene come rinforzi dalla Siberia e dall’Estremo Oriente russo.

“Tutte le forze russe sono concentrate nelle regioni di Lugansk e Donetsk”, ha detto Sergei Gaidai su Telegram. Stessa cosa con l’armamento. “Qui è concentrato tutto”, ha aggiunto il governatore, compresi i famosi complessi antiaerei, S-300 e S-400, l’equivalente dei missili Patriot americani.

Attentato a Severodonetsk 24 ore su 24

Il punto decisivo di questa battaglia per il Donbass, Severodonetsk, nella regione di Lugansk, sotto il fuoco di Mosca “24 ore su 24”, Sergeyuk Gaidai era furioso.

“Stanno usando tattiche di terra bruciata e stanno deliberatamente distruggendo la città” con bombardamenti aerei, lanciarazzi multipli, mortai o carri armati che sparano contro gli edifici, ha aggiunto.

Domenica, l’esercito ucraino ha annunciato su Facebook che almeno sette civili sono stati uccisi e altri otto feriti nei bombardamenti in 45 comuni della regione di Donetsk.

Un’auto danneggiata a Severodonetsk. [Leo Correa – Keystone]

Il destino di Severodonetsk è simile a quello di Mariupol, che oggi presenta uno spettacolo terribile dopo diverse settimane di assedio. Molti quartieri non sono altro che un groviglio di lamiere, detriti e binari di edifici distrutti da razzi e missili. Centinaia di migliaia di residenti sono fuggiti. Altri sono morti. Un bilancio sconosciuto, ma è considerato enorme.