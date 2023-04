Visita l’intera superficie di Marte con questa mappa interattiva

La NASA ha prodotto una mappa di Marte con il più alto livello di definizione mai raggiunto. Vengono combinate non meno di 110.000 istantanee della sonda spaziale MRO. Questa mappa interattiva è a disposizione di tutti.

L’umanità non è ancora pronta a mettere piede su Marte, ma con tutti gli strumenti a nostra disposizione sappiamo che aspetto ha il nostro vicino. Grazie a rover e satelliti, la superficie di Marte è stata fotografata da ogni angolazione. Combinando almeno 110.000 immagini prese dal Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA, Caltech e Murray Lab sono stati in grado di produrre una mappa 3D del pianeta.

Questo mosaico è una mappa di Marte nella più alta definizione fino ad oggi. Scogliere, crepe, crateri da impatto, tracce di diavoli di polvere… L’intera superficie di Marte è riprodotta con un livello di dettaglio molto elevato: 25 metri quadrati di superficie per pixel. ” Se stampata, sarebbe una tassellazione di 5,7 trilioni di pixel (o 5,7 terapixel) abbastanza grande da coprire lo stadio Rose Bowl di Pasadena, in California. (Questo famoso parco giochi copre 4 ettari), spiega la NASA. Sebbene il risultato sia stato annunciato il 5 aprile 2023, i team del progetto ci stanno lavorando da sei anni – o ” Decine di migliaia di ore dal lavoro.

La mappa, accessibile a tutti, lo è Disponibile sul sito web della NASA ; O su una piattaforma dedicata per vederlo a schermo intero nel tuo browser.

Mappa 3D da 100.000 immagini catturate dalla sonda MRO. // Fonte: NASA/JPL-Caltech/MSSS

L’accessibilità è parte del successo Il responsabile del progetto Guy Dixon è lieto di affermare: ” Volevo qualcosa di conveniente. I bambini delle scuole possono usarlo ora. Mia madre, che ha appena compiuto 78 anni, può usarlo. L’obiettivo è ridurre le barriere per le persone interessate ad esplorare Marte. »

Delegato della superficie di Marte

La mappa è interattiva. Puoi ingrandire e rimpicciolire, modificare l’angolazione come meglio credi e modificare alcune impostazioni (per visualizzare i dati topografici, tra le altre cose). È possibile accedere ad alcune delle posizioni chiave tramite semplici pulsanti e fare clic su di esse porta a un’incredibile gita intorno a Marte per arrivarci. È il caso, ad esempio, del cratere Jezero, dove è atterrato il rover Perservance. È anche possibile notare il percorso seguito da quest’ultimo. Allo stesso modo, puoi andare all’Olympus Mons, un vulcano che è il rilievo più alto conosciuto nel sistema solare (il suo punto più alto è di 21.229 metri).

Se la mappa è in bianco e nero, e non l’arancione e il rosso a cui siamo abituati, è semplicemente a causa del filmato della sonda spaziale MRO. Ma ha permesso di rendersi conto di quanto sia remota la superficie liscia di Marte.

” Per 17 anni, MRO ci ha mostrato Marte come nessuno l’aveva visto prima. Questo mosaico è un nuovo fantastico modo per esplorare alcune delle immagini che abbiamo raccolto Rich Zork, uno degli scienziati del team, si rallegra.

