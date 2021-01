Video .. Guarda le 20 migliori immagini della Terra dallo spazio firmate dalla “NASA”

Variava tra paesaggi e disastri





La NASA ha pubblicato un video clip delle 20 migliori immagini del pianeta nel 2020, scattate dagli astronauti che lavorano per la Stazione Spaziale Internazionale dallo spazio.

Il video includeva una serie di immagini straordinarie che sono state scelte in base alle scelte e alle preferenze dei lavoratori della Earth Science and Remote Sensing Unit del Johnson Space Center della NASA. Le immagini variavano tra paesaggi e alba sulle principali città, oltre a scene di alcune bellissime città di notte dallo spazio, e la clip includeva anche immagini di alcuni disastri naturali che hanno punteggiato il 2020, tra cui: l’inondazione senza precedenti del fiume Nilo, che ha causato grandi perdite di proprietà e vite in Sudan. .



