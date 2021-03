Veleggiare negli aeroporti, stazioni, meteo ed eco-strade: novità da non perdere – Telam

Poco dopo aver compiuto 16 anni, Google Maps ha una lunga lista di innovazioni.

Con la promessa che le persone saranno in grado di ottenere le informazioni più accurate e aggiornate quando ne avranno bisogno, Google in una conferenza stampa – condivisa da Tlam – si aspettava che le notizie di tutto il mondo fossero incluse nel suo servizio di mappe, che su 16 febbraio.

All’interno di aeroporti e stazioni di trasporto

Russell Decker, Google Maps

Attraverso una tecnologia chiamata localizzazione globale, che utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare decine di miliardi di immagini di Street View per comprenderne l’orientamento, le persone saranno in grado di navigare all’interno di aeroporti, stazioni di trasporto e centri commerciali. con la funcin “spettacolo dal vivo al coperto”.

L’idea è che Google Maps possa aiutarli Trova la scala mobile, il centro ritiro bagagli e il bagno più vicini O qualsiasi altro punto importante del tuo viaggio. Le frecce e le indicazioni di accompagnamento indicheranno il percorso corretto.

E se hanno bisogno di acquistare qualcosa nel centro commerciale, possono anche utilizzare la funzione per scoprire a quale piano si trova un determinato negozio e come arrivarci.Live View è ora disponibile su Android e iOS negli Stati Uniti. Raggiunge rapidamente più paesi.

Clima e qualità dell’aria

Quanto è sana l’aria in una determinata area? Questi dati, aggiunti alla conoscenza della temperatura attuale e prevista in un particolare luogo, sono ciò che le mappe presenteranno quest’anno, ha spiegato Russell Decker, responsabile del design del prodotto, alla conferenza stampa. Sii utile per le persone con allergie, Ed è possibile conoscere in anticipo le aree soggette a incendio o smog.

Lo strato meteo sarà disponibile in tutto il mondo nei prossimi mesi; Mentre la qualità dell’aria verrà lanciata in Australia, India e Stati Uniti, in futuro si uniranno altri paesi.

Tour con opzioni ecologiche

Ci sarà una nuova esperienza di “come” arrivarci dopo decisioni sostenibili. Questo post Si basa sulla conoscenza del National Renewable Energy Laboratory, Creare un nuovo modello di sterzo migliorato che riduca il consumo di carburante, in base a fattori quali pendenza stradale e congestione del traffico.

“Google Maps presto utilizzerà per impostazione predefinita il percorso con l’impronta di carbonio più bassa Quando ha lo stesso orario di arrivo stimato del percorso più veloce “, ha spiegato l’azienda in un comunicato. Mentre nei casi in cui il percorso ambientale aumenta significativamente il tempo di percorrenza, l’impatto relativo dell’anidride carbonica (anidride carbonica) tra i percorsi tra cui scegliere.

Molte città in tutto il mondo hanno già creato zone a basse emissioni, che sono aree che limitano i veicoli inquinanti come alcune auto diesel o con adesivi specifici per le emissioni, per aiutare a mantenere l’aria pulita.

Per supportare questi sforzi, stiamo lavorando a nuovi avvisi per aiutare i conducenti a capire meglio quando attraversano una di queste aree. In questo modo puoi scoprire rapidamente se l’auto è ammessa in quella zona, Scegli una modalità di trasporto alternativa o prendi un altro percorso “, ha spiegato Google. Gli avvisi di zone a basse emissioni saranno lanciati a giugno in più di 100 città in Europa e saranno disponibili su Android e iOS.

Interfaccia rinnovata

Il servizio mostrerà presto una panoramica completa di tutti i percorsi e mezzi di trasporto disponibili per raggiungere la destinazione Ti consente di confrontare il tempo necessario per arrivarci in auto, con i mezzi pubblici o in bicicletta senza dover passare da una scheda all’altra.

Utilizzando modelli avanzati di apprendimento automatico, le mappe assegnano automaticamente la priorità al mezzo di trasporto preferito di una persona ed evidenziano quelli che sono popolari in quella città. Per esempio , Se qualcuno usa molto la bicicletta, verranno automaticamente mostrate più tracce che utilizzano questa modalità.

In città come New York o Buenos Aires, dove prendere un autobus o la metropolitana è comune, questa modalità sarà contrassegnata in modo che le persone possano ottenere le informazioni di cui hanno bisogno più velocemente. Questa funzionalità sarà implementata a livello globale nei prossimi mesi, sia su Android che su iOS.