“Vedere bambine che rinunciano alla matematica è preoccupante quando questo argomento ha un posto così centrale nelle nostre società”

Cedric Villani, a Parigi, 10 marzo 2020. Christophe Archambault/AFP

Per Cedric Villani, matematico e deputato (ex LRM), la riforma del diploma di maturità ha messo in luce alcuni pregiudizi. Candidata al nuovo mandato per Essonne, una persona che ora mostra sostegno all’ambiente Europe Ecologie-Les Verts si rammarica di aver evidenziato le differenze di livello in questa specializzazione e la bassa percentuale di ragazze nella specializzazione “Matematica” in classe.

Nel 2018 ho scritto con l’ispettore generale Charles Torosian, Una relazione sull’insegnamento della matematica in FranciaSono state presentate ventuno proposte. Quattro anni dopo, le preoccupazioni per il livello in matematica dei giovani francesi sono aumentate. La tua segnalazione è rimasta senza risposta?

Il rapporto 2018 si è concentrato principalmente sulla scuola primaria, perché è qui che si trovano gli strumenti più importanti per riformare l’intero sistema legato all’insegnamento della matematica. Negli ultimi quattro anni, non si può dire che il governo non abbia fatto nulla. È stata effettuata una revisione a livello di formazione degli insegnanti primari, accompagnata dalla creazione di laboratori di matematica nelle scuole secondarie, consentendo agli insegnanti di pensare collettivamente all’insegnamento delle loro specialità. La stragrande maggioranza delle azioni raccomandate dalla relazione è stata presa in considerazione.

Comunque è veroFionda senza precedenti di società istruitesi sono formate le associazioni di matematica, astronomia, astrofisica, biometria, biofisica, informatica, ingegneria, chimica fisica e propedeutica scientifica, che sono molto critiche sulle conseguenze della riorganizzazione del diploma di maturità.

Leggi anche: Questo articolo è riservato ai nostri iscritti La riforma delle scuole superiori, l’impatto della crisi sanitaria… Gli istituti di ingegneria non sono soddisfatti del livello di matematica dei loro studenti

Sono stati rilevati diversi indicatori sfavorevoli riguardo a questa riforma, in particolare che le ragazze abbandonano prematuramente la matematica. Nel 2021, solo il 25% delle ragazze delle scuole superiori riceveva più di 6 ore di insegnamento di matematica a settimana rispetto al 45% prima della riforma. Quindi, è stato il sistema che ha perso la maggior parte delle ore di insegnamento durante la riorganizzazione del diploma di maturità. Ciò non rispetta gli impegni del Ministero dell’Istruzione Nazionale all’inizio del quinquennio.

È stato anche notato che la matematica non ha trovato un posto nel nucleo comune delle materie che gli studenti delle scuole superiori devono seguire. Infine, mentre gli insegnanti di istruzione superiore sono consapevoli che una parte del gruppo (coloro che hanno seguito l’opzione “esperto di matematica”) raggiunge le proprie classi a un livello interessante, vi è una grande variabilità nei tratti; Questo non è datato da questa riforma, ma la situazione è peggiorata.

Hai ancora il 40,27% di questo articolo da leggere. Quanto segue è riservato agli abbonati.