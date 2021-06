Vantaggi esclusivi con Ford Hybrid Business Week

Con le auto ibride e l’istituzione di zone a basse emissioni in molte città che guadagnano costantemente terreno, Ford Hybrid Technology arriva a fornire soluzioni concrete per tutte le aziende e i professionisti che desiderano ridurre i costi operativi della propria flotta.

In questo contesto, Ford lancia oggi il nostro innovativo programma Ford Hybrid Business Weeks, che offre offerte uniche per il finanziamento e la manutenzione dei passeggeri o il nuovo modello di business Ford di tua scelta fino al 30 giugno, fornendo soluzioni affidabili e vantaggi per qualsiasi azienda o professionale.

Leasing “ibrido” a lungo termine con FordLease Signature

Il programma Ford Hybrid Business Weeks è rivolto ad aziende e professionisti che desiderano un modello Ford Hybrid a noleggio a lungo termine, supportato da innovativi servizi Ford Lease su misura per soddisfare le esigenze e le esigenze specifiche dei clienti.

Ford Lease viene fornito con una competitiva garanzia di noleggio mensile per te e il tuo passeggero Ford o modello di business preferito da 24 a 60 mesi, un acconto minimo e una copertura completa insieme a una suite completa di servizi e vantaggi su misura per te.

Nell’ambito delle Ford Hybrid Business Weeks, Ford Lease ha sviluppato offerte esclusive di noleggio a lungo termine per modelli Ford selezionati, con un canone mensile di € 205 per la Ford Puma 1.0T 125 CV MHEV ST-Line e € 269 per la Kuga ST -Line X 2.5 L PHEV 225 autocarro PS, 272 euro per un Transit Custom Van 320S MHEV 2.0 TD 130 PS M e 267 euro per un Transit Van Trend 350M MHEV 2.0L EcoBlue 130 PS RWD MHEV 6 marce manuale (ss.: Questi prezzi non includono l’IVA).

Ottieni una Ford Hybrid con vantaggi finanziari esclusivi

Il programma Ford Hybrid Business Weeks si rivolge anche ad aziende e professionisti che desiderano acquistare un modello Ford invece di una selezione di veicoli passeggeri e commerciali.

In questo caso, i clienti godono di vantaggi finanziari unici, come un tasso di interesse nominale molto basso dello 0,99%, un acconto minimo del 40% e un rimborso in 12-60 mesi, ma anche programmi di manutenzione Ford Protect esclusivi per controllare completamente i costi di assistenza, manutenzione e riparazione del tuo veicolo e goditi un chilometraggio senza problemi per molti anni.

Indicativamente, la rata mensile per un ibrido Puma, Kuga, Explorer, Transit Custom e Transit Van parte rispettivamente da 215, 459, 839, 344 e 348 euro più IVA.