Unione Europea – I prezzi dell’energia continuano a frenare l’economia europea

Bruxelles ha rivisto al rialzo le sue previsioni di inflazione per l’eurozona per il 2022, al 3,5% (contro il 2,2% previsto finora) e ha abbassato le sue previsioni di crescita economica al 4% (contro il 4,3%). “Si prevede che i prezzi dell’energia rimarranno elevati più a lungo del previsto, trascinando l’economia verso il basso più a lungo e portando a pressioni inflazionistiche più forti”, ha spiegato l’esecutivo dell’UE.

Con fondamentali economici “forti” in Europa, la Commissione ha rivisto al rialzo le sue previsioni di crescita per il 2023 al 2,7% (contro il 2,4%) nei 19 paesi che condividono la moneta unica.

In termini di rialzi dei prezzi, l’esecutivo europeo prevede un “picco di inflazione” a un “tasso record” del 4,8% entro un anno nel primo trimestre del 2022, prima di diminuire nella seconda metà dell’anno. L’inflazione dovrebbe rimanere al di sopra del 3% (oltre un anno) nel terzo trimestre, per poi scendere al 2,1% tra ottobre e dicembre.

L’Istituto statistico europeo ha pubblicato a gennaio un tasso di inflazione record del 5,1% in un anno, ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Banca centrale europea (BCE). Bruxelles prevede che l’inflazione scenderà al di sotto di questo obiettivo solo “nel prossimo anno”, prevedendo l’1,7% per il 2023.

Le pressioni inflazionistiche in Francia sono inferiori rispetto ai suoi principali partner europei. Bruxelles prevede il 2,8% in Francia nel 2022 e l’1,7% nel 2023 dopo il 2,1% dello scorso anno. In Germania, l’aumento dei prezzi potrebbe raggiungere il 3,7% quest’anno. Sarà del 3,6% in Spagna e del 3,8% in Italia, contro il 3,9% dell’Unione Europea nel suo complesso.