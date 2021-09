Un ecologista ha avvertito che il cambiamento climatico in Ucraina passerà il punto di non ritorno

L’esperto ha condiviso cosa bisogna fare prima di tutto per garantire che il clima non cambi nel nostro Paese.

Lo scienziato ambientale/UNIAN avverte che il cambiamento climatico in Ucraina supererà il punto di non ritorno entro dieci anni

Se non intraprendi una serie di azioni, allora Cambiamento climatico in Ucraina Entro dieci anni potrebbe diventare irreversibile.

Di recente, è stato possibile osservare un fenomeno che indica cambiamenti climatici molto pericolosi nel nostro paese: il 19 luglio, entro 30 minuti, sono cadute piogge mensili, come ha detto in TV la vicepresidente dell’Associazione professionale degli ecologisti Valeria Zaruzko “Ucraina 24”.

“…Secondo gli esperti, se entro il 2030 i cambiamenti non si verificheranno, allora, purtroppo, (i processi climatici – ndr) saranno irreversibili”, – ha affermato l’interlocutore.

Secondo lei, al fine di prevenire cambiamenti irreversibili, a livello statale, in particolare, è necessario introdurre un sistema di uso secondario delle materie prime, oltre a ridurre le emissioni.

Leggi ancheDopo 20 anni di inverno in Ucraina potrebbe non essere – il meteorologo“…Dobbiamo ridurre le emissioni. Ci stiamo già lavorando, abbiamo un piano nazionale per la riduzione delle emissioni, che è stato firmato nell’ambito dell’Accordo di associazione con l’Unione Europea, ma, purtroppo, non sono stati stanziati fondi per finanziare questo programma . “, – ha aggiunto l’esperto.

In precedenza, il direttore del Center for Environmental Consulting and Audit Oksana Volosko Demkeev ha affermato che in futuro in Ucraina aumenterà solo le piogge, le inondazioni, la siccità e gli incendi boschivi e Il periodo caldo potrebbe essere più lungo.

