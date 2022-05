Tunisia: Il ministro dell’Economia invita 30 imprenditori italiani al Tunisian Investment Forum

di







FB

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

Il 17 maggio il Ministro dell’Economia e della Pianificazione Samir Said si è recato in visita di lavoro a Milano nell’ambito di un “tour promozionale” organizzato in Italia, Germania, Francia e Spagna, nell’ambito della promozione di 20y Il corso “Tunisian Investment Forum” – FIT tenutosi il 23-24 giugno 2022 in Tunisia.

Il ministro ha supervisionato un incontro a cui hanno partecipato i vertici ei rappresentanti delle principali aziende italiane, accompagnati dall’ambasciatore tunisino in Italia Moez Al-Sanawi.

Durante questo incontro, ha passato in rassegna le origini del clima imprenditoriale e degli investimenti in Tunisia e le riforme recentemente adottate per attrarre maggiori investimenti esteri e sostenere l’immagine del nostro Paese come promettente polo economico e di investimento.

I partecipanti hanno espresso la loro soddisfazione per le misure economiche recentemente adottate, sottolineando che contribuiranno a rafforzare e intensificare la loro presenza nel nostro Paese.

In questo contesto, il ministro ha invitato i rappresentanti di quasi 30 aziende presenti all’incontro, a partecipare ai lavori del Tunisian Investment Forum il 23 e 24 giugno 2022, per conoscere in modo approfondito gli sviluppi degli investimenti per il clima. In Tunisia hanno discusso le condizioni del partenariato e le prospettive di un’azione comune al servizio degli interessi comuni di entrambe le parti.

FB

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

Cosa sta succedendo in Tunisia?

spiega il nostro Canale Youtube . Registrati!