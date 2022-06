Tre miliardi di euro per l’economia italiana

Gli italiani non perdono tempo. A meno di quattro anni dai Giochi invernali Milano-Cortina 2026, uno studio universitario ha esaminato l’impatto economico dell’evento olimpico e paralimpico. impone. Secondo il lavoro di un team della Libera Università Internazionale di Studi Sociali Guido Carli di Roma, i prossimi Giochi Invernali potrebbero generare 3 miliardi di euro in Italia. Lo stesso studio indica che l’investimento sarà di un miliardo di euro, con un impatto sul PIL italiano quasi tre volte maggiore. A svelare le indagini dell’ateneo è il Comitato Olimpico Italiano (CONI). Lo ha suggerito nel rivelare i risultati il ​​suo presidente Giovanni Malago (nella foto sopra), presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi di Milano Cortina 2026 (e membro del Comitato Olimpico Internazionale): “Queste cifre sono puramente economiche, ma non rivelano l’altra influenza dei Giochi, il valore culturale e sociale dello sport, ma anche il prestigio della nazione.“.