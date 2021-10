Trasmissione senza precedenti di Mourinho: la Roma perde 6-1 contro Bodo Glimt!

Jose Mourinho ha subito la sua più grande sconfitta in Coppa dei Campioni per mano di una squadra norvegese

Non ci sono precedenti per l’aberrazione subita in Europa Conference League Il Roma a partire dal José Mourinhoche ha avuto la notte peggiore della sua carriera europea. La squadra italiana è stata umiliata dal norvegese Bodo Glimt 6-1 in una sconfitta inimmaginabilmente pesante.

gli sport Copenaghen – PAOK 1-2: Dikfalos è stato il primo a passare il turno con una grande vittoria in Danimarca Copenaghen – PAOK 1-2: Dikfalos è stato il primo a passare il turno con una grande vittoria in Danimarca

Potrebbe aver usato molti sostituti dopo il derby con il Napoli nel campionato italiano, ma quello che è successo è un enorme disastro per i portoghesi. I giallorossi hanno scritto una pagina nera in casa degli ex campioni di Norvegia, dalla quale non solo hanno ricevuto sei gol, ma l’hanno vista batterli in astuzia nella fase a gironi. Solbach-Botayim ha segnato due gol per i padroni di casa, mentre Berg e Pellegrino hanno segnato. Per i romani, Carles Perez è sceso sul 2-1.

Allo stesso tempo, gli Spurs hanno lasciato i loro migliori giocatori a Londra, gravati e pagati per la loro difficile continuazione in Premier League. Ma almeno non conosceva Radio Roma. La squadra di Nuno Espirito Santo ha ricevuto 15 finali dal Vitesse in Olanda e alla fine ha ceduto alla pressione dei padroni di casa che hanno segnato con il Vitek al 78′ nella finale per 1-0.

conseguenze

Il primo gruppo

Alaskert – Lenti Lask 0-3

Helsinki – Maccabi Tel Aviv 0-5

il secondo gruppo

Anortesi – Flora Tallinn 2-2

terzo gruppo

Bodo / Glimt – Roma 6-1

Quinto gruppo

Feyenoord – Berlino 3-1

Maccabi Haifa – Slavia Praga 1-0

Settimo gruppo

Lampone – ha suonato 1-2

Vittorie – Tottenham 1-0

Ottavo gruppo

Karabakh – Almaty taglia 2-1

