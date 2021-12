Trasformazione green nella strategia di sostenibilità per il settore energetico

con sociale, Le sfide ambientali ed economiche si sono intensificate durante il decennio di recessione economica e, negli anni della pandemia che ne è seguita, le compagnie energetiche del Paese stanno ora lavorando alla mappatura di una nuova strategia di sostenibilità. Nel panorama emergente formatosi in “Business”, con i criteri ESG come guida per la valutazione aziendale ma anche per il suo finanziamento, le aziende attive nel settore energetico oggi sono particolarmente concentrate sugli sforzi per frenare il cambiamento climatico e adattare le pratiche di responsabilità sociale d’impresa (CSR) secondo i dati Ogni età, per agire responsabilmente nei confronti della società.

Le ripercussioni immediate delle società energetiche nel contesto della loro responsabilità sociale sono diventate trasparenti la scorsa estate, dopo che gli incendi hanno distrutto oltre 1,3 milioni di acri di terra, principalmente foreste o aree boschive. L’Operatore Indipendente di Trasmissione Elettrica (IPTO) è diventato l’appaltatore per il restauro e il rimboschimento del comune di Dionysos colpito dall’incendio e ha stanziato € 600.000 per il ripristino delle aree forestali e l’attuazione di lavori di erosione e controllo delle inondazioni nella regione di Krioneri. Con questi progetti, il Direttore ha aumentato l’importo stanziato per le azioni di CSR nel 2021 a 1,2 milioni di euro.

L’EL.PE. Si è impegnata a finanziare (1,5 milioni di euro IVA esclusa) e realizzare progetti di resistenza alle inondazioni e all’erosione nelle aree incendiate di Corinto. Anche la realizzazione di progetti simili è stata finanziata da PPC per un importo di 2,38 milioni di euro in due importanti bacini idrologici (Sipiada e Ahladi), mentre EREN Hellas ha stanziato 992.000 euro nel bacino idrologico del Monte Kandeli. Anche TERNA (70.000 euro) e METKA (30.000 euro) hanno fornito fondi alle cooperative forestali nelle aree incendiate.

Le società energetiche hanno mostrato una preparazione simile negli anni del Covid-19, coprendo le esigenze degli ospedali statali e del sistema sanitario nazionale per apparecchiature mediche e tecnologiche, sistemi di ventilazione, dispositivi di protezione individuale, ecc. Ad esempio, durante i primi mesi della pandemia, PPC ha donato (5 milioni di euro) a ESY, EL.PE. (8 milioni di euro) ecc. Ma anche aziende straniere hanno investito in progetti di energia verde in Grecia, come l’italiana Enel, che ha sponsorizzato apparecchiature mediche negli ospedali del Paese.

Ma anche dopo il catastrofico terremoto in Tessaglia dello scorso marzo, il PPC ha ricostruito tre scuole, così come il gruppo GEK TERNA, che ha completato in tempi record la costruzione della nuova scuola elementare a Damasi Tyrnavos.

oltre ma, Dal feedback sociale, è una priorità per le aziende che operano nel settore energetico ridurre l’impronta ambientale e gestire l’impatto ambientale della gestione dei propri progetti. Indipendentemente dalle attività, la componente comune è il risparmio energetico derivante dagli interventi negli edifici principali e nelle loro varie attività. Tuttavia, la bussola di questa bussola rimane lo spostamento verde verso lo sviluppo di tecnologie di gas serra a basse emissioni e lo spostamento della maggior parte o anche di una parte significativa del suo settore produttivo verso fonti di energia rinnovabile (FER) per la generazione di energia elettrica.

Uno dei progetti più importanti che vengono implementati oggi come base per la transizione del Paese verso un’economia carbon neutral entro il 2050 sono i collegamenti elettrici alle isole e la modernizzazione della rete terrestre da parte dell’IPTO. L’obiettivo del piano di investimenti da 5 miliardi di euro è connettere le isole e aumentare la capacità del cavo nelle aree sature del Paese, per inserire più energia verde ed economica, ridurre i SGI nelle tariffe per tutti i consumatori in il paese e per ridurre l’impronta ecologica delle isole che attualmente sono considerate pesanti a causa del funzionamento di costose e inquinanti centrali a petrolio.

Il potere d’acquisto (PPC) gioca inevitabilmente un ruolo centrale negli sforzi di transizione del Paese. Il piano di de-linking sta accelerando gli investimenti nell’energia verde, con l’obiettivo di costruire un portafoglio RES di 7,2 GW nel 2024 e 9,5 GW nel 2026, svelando un programma di investimenti di 9,3 miliardi di euro. In effetti, una parte significativa delle nuove FER GW sarà sviluppata nei campi di lignite impoveriti della Macedonia occidentale e di Megalopoli.

Come ha affermato pochi giorni fa il presidente di PPC, George Stasis, la società non lascerà la più grande regione energetica del Paese dopo “l’estinzione della lignite”, ma investirà circa 2,5 miliardi di euro, di cui 370 milioni stanziati 110 milioni di euro per progetti di risanamento e 110 milioni di euro 300 per progetti di teleriscaldamento, 300 milioni di euro per nuove attività (escluse le FER), 250 milioni di euro per la conversione dell’impianto di lignite “Ptolemaida 5”, mentre il resto sarà investito in costruire progetti fotovoltaici da 2GW.

Allo stesso tempo, PPC promuove l’elettricità, aggiungendo nel suo portafoglio “GreenPass” che garantisce che tutta l’energia che un consumatore consuma nella propria casa sia prodotta da fonti rinnovabili. Nella stessa direzione va TERNA Energeiaki, la società con il più grande portafoglio di progetti FER in Grecia, fornendo garanzie di origine, ovvero i certificati verdi, alle aziende che sono loro clienti e le desiderano. Nel 2020 ha emesso certificati per 1.100.987 MWh di elettricità “pulita”.

ELPE ha costruito negli ultimi due anni un portafoglio verde, che secondo il Direttore Generale del Gruppo Mr. A. raggiungerà i 300 MW. Secondo lui, EL.PE. Hai un gruppo di impianti candidati di circa 2 gigawatt, tra i quali sceglieranno chi inseguirà subito, tenendo conto della possibilità di una nuova acquisizione.

Sebbene il gas naturale rimanga un carburante di transizione sulla strada per un’economia climaticamente neutra, DEPA è una delle aziende che “costruisce” il domani, creando le condizioni per la produzione e lo smaltimento dell’idrogeno in Grecia. È uno dei membri fondatori e principali della European Clean Hydrogen Alliance e come membro della European Hydrogen Association è coinvolto negli sviluppi nel campo dell’idrogeno.

DEPA Commerce è infatti il ​​coordinatore del progetto token “White Dragon” del valore di 8 miliardi di euro, in cui partecipano anche Advent Technologies (in collaborazione con la società italiana DeNora, il cui principale azionista è SNAM), Damco Energy (Gruppo Kopelouzos), PPC , DESFA e TERNA Energeiaki e ELPE, Motor Oil, Corinth Pipeworks e TAP, ma anche con il supporto del Gruppo Mytilineos. Il progetto dovrebbe concentrarsi sulla regione della Macedonia occidentale e includerà un impianto per la produzione di idrogeno rinnovabile con una capacità totale di 5 gigawatt di elettrolita che verrà installato gradualmente dal 2022 al 2029.

Allo stesso tempo, attraverso il DEPA – nell’ambito della sua politica sociale e per alleviare il carico della crisi energetica sulle famiglie – verrà concesso uno sconto del 15% a tutti i fornitori di gas, indipendentemente dal fatto che siano clienti o meno, per un parte delle sue vendite ai consumatori domestici.

Inoltre, le società energetiche, nell’ambito delle pratiche di CSR, cercano di fornire a tutti i dipendenti pari opportunità nonché opportunità di formazione o miglioramento delle proprie competenze.