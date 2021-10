Test virale oggi | Il modo in cui prendi il cellulare rivelerà i lati nascosti della tua personalità | Test psicologico oggi | Messico

Il Test di personalità virale È mantenuto nelle preferenze del pubblico social networks Come faccio Sito di social network Facebook, tra le altre cose, perché sfida le nostre capacità mentali. perché? Beh, semplicemente tu test psicologici Hanno il potere di rivelare aspetti del nostro modo di essere che, in molti casi, non conosciamo. Pronto a risolverlo?

Quindi con l’arrivo di Pandemia di coronavirus all’inizio del 2020, i governi hanno implementato misure di biosicurezza come Distanziamento e isolamento obbligatori, che ha costretto milioni di persone alla ricerca di nuove forme di intrattenimento.

Quindi, in questo giorno, vogliamo sorprendervi con un nuovo look test di personalità Questo ti sorprenderà. Che consiste? Dovresti dare un’occhiata più da vicino alla foto, dove vedrai quattro modi diversi per prendere un telefono cellulare e quello che fa per te ti mostrerà dati nascosti sulla tua personalità.

immagine di test virale

Il quadro completo del test di personalità virale. (Foto: Che succede Salta)

Risposta al test virale

1. Una mano e pollice

Sei una persona molto sicura di sé, disposta a correre dei rischi, ma sei saggia. Preferisci avere il tempo di capire se hai bisogno di qualcuno nella tua vita o no. Mediti molto prima di iniziare una relazione amorosa. Per questi motivi, alcuni potrebbero qualificarti come riservato o distaccato.

Opzione 1. (Foto: cosa succede Salta)

2, due mani e pollici

Sei intuitivo, intelligente, saggio, ragionevole, saggio. Conti le tue azioni più volte prima di farle. Ti piace giustificare tutto nella tua vita. È difficile ingannarti, ma non puoi essere considerato “saggio” in materia di amore, perché prendi decisioni rapide, senza pensarci più volte, che possono danneggiare le tue relazioni.

Opzione 2. (Foto: cosa succede Salta)

3. Con entrambe le mani

Ami la velocità, sei efficiente e sei pronto a prendere decisioni in tempi record. Ti adatti rapidamente a un ambiente che cambia, ti comporti efficacemente in nuove condizioni. In amore, la competenza non è il tuo forte, perché di solito non ti avvicini a qualcuno che ami a causa dell’assertività, un fattore che può “spaventare” il tuo potenziale partner.

Opzione 3. (Foto: cosa succede Salta)

4. Con una mano e l’indice

Hai molte idee che vuoi implementare nella tua vita e lo fai bene; Ti piace stare da solo per concentrare i tuoi pensieri, o ti concentri su un nuovo progetto, perché vuoi avere molto successo. Sei una persona timida sul piano dell’amore, che spesso ti impedisce di formare nuove connessioni; Tuttavia, quelli che ti conoscono di solito non ti lasciano.

Opzione 4. (Foto: cosa succede Salta)

Che cos’è una sfida virale o un test psicologico?

Carl Gustav Jung È uno dei personaggi principali della prima fase della psicoanalisi, ed è anche il fondatore della scuola Psicologia AnaliticaSi chiama anche psicologia complessa e psicologia profonda. È così che Jung è diventato famoso poiché i suoi studi e analisi dei sogni hanno portato a una maggiore comprensione delle persone in uno stato “psichico”.

Nel suo lavoro, Tipi psicologici, “sviluppa le sue idee sull’esistenza di “due atteggiamenti” (Estroversione/introversione) e quattro “lavori”)pensiero / Sentimento e sentimento / instinto viscerale), si riferisce per la prima volta a Si come uno degli obiettivi dello sviluppo psicologico.

È così che ha sollevato vari tipi psicologici che lo hanno portato a studiare persone che usano come base i test di personalità o, come è noto attualmente, le sfide virali che una volta risolte ti permettono di conoscere meglio te stesso.

