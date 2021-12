Test di personalità virale | Scegli il gatto che ti piace di più e il test virale rivelerà ciò di cui hai bisogno in una relazione romantica | usi

parte di puzzle di logica, che ha guadagnato popolarità tra gli utenti, ci sono anche test di personalità, che migliaia di persone guardano ogni giorno per saperne di più sui propri stati d’animo e comportamenti in diverse situazioni. Quindi, lasciati guidare dal tuo intuito e scegli il gatto che attira di più la tua attenzione.

Nelle scorse settimane, un nuovo test virale ha attirato prepotentemente l’attenzione degli utenti. Ed è che questo è in grado di rivelare, selezionandone uno solo, i dettagli che potresti aver bisogno di mostrare quando inizi una relazione romantica.

Per vedere i risultati, non devi far altro che scegliere il gatto che attira di più la tua attenzione nella foto che ti mostreremo di seguito. Una volta fatta la tua scelta, scoprirai, nelle righe sottostanti, cosa significa ogni elemento e cosa può significare nella tua relazione.

Il quadro completo del test virale

Il gatto che scegli in questo test della personalità rivelerà dettagli sulla tua relazione romantica. | Foto: namaste

Risultati dei test virali

Coloro che hanno scelto questo gatto sono persone che non possono avere una relazione monotona. Cercano qualcuno con cui condividere avventure, sfide e cose nuove.

Di solito sono amichevoli, equilibrati e calmi. Forse cercano nel loro partner di mantenere questa calma, ma anche lealtà.

Sono molto romantici e cercano qualcuno con cui pianificare e trascorrere una vita insieme.

Sono forti e indipendenti. Stanno cercando qualcuno che permetta loro la libertà. La maggior parte di coloro che scelgono questo gatto di solito sono celibi, perché devono essere sicuri al 100% una volta che scelgono qualcuno.

Che cos’è un test della personalità?

I test di personalità sono questionari progettati o creati per valutare la personalità di un individuo. In altre parole, ti permettono di vedere che aspetto ha una persona. I test diffusi sui social network consistono generalmente nel rispondere a una domanda: cosa vedi per primo nella foto? La risposta consentirà all’utente di sapere com’è.

Qual è l’origine dei test di personalità?

secondo Wikipedia, I primi test di personalità furono sviluppati nel 1920. Questi questionari “Era destinato a facilitare il processo di selezione del personale, in particolare nelle forze armate”..

In questi tempi, molti utenti provenienti da diverse parti del mondo sono interessati a saperne di più sul loro modo di vivere. Ecco perché nei social network ci sono molti semplici test che consentono agli utenti di Internet di scoprire tutto sulla loro personalità.

Qual è il miglior test della personalità?

il 16PF .questionario È uno dei più rispettati e utilizzati. Era il risultato di decenni di lavoro e analisi di Raymond B. Cattell, uno psicologo britannico noto per i suoi grandi contributi nel campo della personalità e, soprattutto, dell’intelligenza. Fu lui a suggerire, ad esempio, l’esistenza dell’intelligenza liquida e dell’intelligenza cristallizzata.

Questo test della personalità è stato costantemente rivisto e aggiornato, ma l’essenza rimane la stessa: uno studio dei nostri tratti di personalità basato su 16 fattori e cinque fattori secondari: Fattore A (emozione), Fattore B (inferenza), Fattore C (stabilità), Fattore E (dominanza), Fattore F (impulsività), fattore G (compatibilità di gruppo), fattore H (audacia), fattore I (sensibilità), fattore L (sospetto), fattore M (immaginazione), fattore N (percezione), fattore O (colpa), fattore Q2 (autosufficienza), fattore Q3 (autocontrollo), fattore Q4 (tensione).