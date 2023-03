Tecnologie e linguaggi ricercati dagli sviluppatori nel 2023

O’Reilly Media è appena uscito la sua relazione annuale Un inventario degli argomenti tecnologici più caldi e di tendenza. A tal fine, si affida agli utilizzi dei 2,8 milioni di utenti della sua piattaforma di apprendimento online. Non sorprende che gli argomenti relativi all’IA stiano suscitando un crescente interesse tra gli sviluppatori. Stiamo valutando!

Intelligenza artificiale: notevole interesse per la PNL

L’elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sta ricevendo la massima attenzione, registrando la crescita annuale più forte tra gli argomenti relativi all’intelligenza artificiale (+42%), seguita dal deep learning (+23%). Gli sviluppatori sono anche alla ricerca di sempre più informazioni riguardanti gli adattatori (la famosa T che si trova nel modulo GPT-3). Queste tendenze di ricerca sono direttamente correlate all’ascesa di ChatGPT, il servizio di chat OpenAI lanciato solo pochi mesi fa, e altre tecnologie di intelligenza artificiale che seguono l’esempio e stanno ora spuntando in tutto il Web. D’altra parte, ora c’è meno entusiasmo per i seguenti argomenti: criptovaluta, Bitcoin, Ethereum e Java 11.

L’interesse diffuso per GPT-3 e il suo successore ChatGPT ha generato un’enorme ondata di interesse per la PNL e il deep learning, che aumenterà solo con la crescita del potenziale di queste offerte e l’emergere di nuovi progetti, analizza Mike Lokidis, Vicepresidente dei contenuti per Tecnologie emergenti alla O’Reilly.

Lingue: vai e arrugginisci in crescita

Il report conferma che Python e Java sono ancora i linguaggi più utilizzati con crescite rispettivamente del 3,4% e dell’1,7% ma un notevole interesse va evidenziato per Go e Rust: +20% e +22% (dati della piattaforma O’Reilley Media ). Go entra anche nella top ten della classifica TIOBE di questo mese, che elenca le lingue più popolari.

Se questa crescita continua, questi popolari linguaggi infrastrutturali potrebbero presto sfidare direttamente Java e Python.

Analisi dei dati: Microsoft Power BI è ampiamente utilizzato

Dal lato dei dati, tra gli argomenti relativi ai dati, molti utenti si sono orientati verso uno strumento di business intelligence: Microsoft Power BI (crescita del 31% su base annua).

Power BI si è chiaramente affermato come piattaforma leader di analisi aziendale. Apache Spark rimane lo strumento di dati più utilizzato, mentre la piattaforma di dati Hadoop è stata relegata a uno “stato legacy”.

Competenze trasversali: priorità nella gestione del progetto

Più sviluppatori che mai vogliono migliorare le proprie competenze tecniche: +35% di crescita dell’interesse per le Good Programming Practice (Programming Practices) e +24% per il Quantum Computing (Quantum Computing). Ma gli esperti di business non vogliono solo sviluppare le loro hard skills, ora sono anche interessati alle soft skills che sono molto apprezzate dai reclutatori…

Le tre competenze chiave più richieste dagli sviluppatori:

Gestione dei progetti (+47%) Sviluppo professionale (+ 37%) Comunicazione (+36%)

Un’altra cosa importante, afferma Mike Lokidis, è l’interesse degli sviluppatori a migliorare le proprie competenze trasversali, il che suggerisce che sempre più leader tecnologici riceveranno ruoli di leadership negli affari man mano che la tecnologia diventa più popolare.

